Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 3 Đinh Tiên Hoàng - Minh Khai, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm thủ tục thông quan hàng hóa tại chi cục hải quan cửa khẩu.

Chọn vỏ container đóng hàng xuất, lấy lệnh hàng nhập.

Đổi lệnh, lấy hàng tại kho, bãi, cảng.

Khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu

Tra mã HS code hàng hóa, kiểm tra C/O.

Làm các thủ tục giao nhận hàng hóa/ container với các nhà vận chuyển tại cảng.

Liên lạc với NCC và khách hàng , lên debit note cho các lô hàng đã hoàn tất thủ tục.

Giám sát việc giao và nhận hàng hóa, đọc hiểu hợp đồng xuất nhập khẩu.

Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Logistics/ Xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành liên quan

Có từ 2 năm kinh nghiệm về hiện trường

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh tốt

Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)

Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao

Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

