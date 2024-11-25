Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
- Hải Phòng: Số 3 Đinh Tiên Hoàng
- Minh Khai, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm thủ tục thông quan hàng hóa tại chi cục hải quan cửa khẩu.
Chọn vỏ container đóng hàng xuất, lấy lệnh hàng nhập.
Đổi lệnh, lấy hàng tại kho, bãi, cảng.
Khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu
Tra mã HS code hàng hóa, kiểm tra C/O.
Làm các thủ tục giao nhận hàng hóa/ container với các nhà vận chuyển tại cảng.
Liên lạc với NCC và khách hàng , lên debit note cho các lô hàng đã hoàn tất thủ tục.
Giám sát việc giao và nhận hàng hóa, đọc hiểu hợp đồng xuất nhập khẩu.
Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm về hiện trường
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh tốt
Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ
Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)
Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao
Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
