Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 28 Nam Cao, Đông Khê, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác giám định, chứng nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Nghiệp vụ sẽ được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng/hiện trường.

- Hoàn thiện hồ sơ đưa lên hệ thống, tổng hợp báo cáo liên quan sau khi kết thúc phiên giám định.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng hệ kỹ sư. Tốt nghiệp tối thiểu 02 năm.

- Có sức khỏe, chịu khó, cẩn thận, nhiệt tình với công việc.

- Có phương tiện đi lại.

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động và hưởng ngày nghỉ lễ theo quy định của Pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường năng động cùng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của lãnh đạo, giúp đỡ tận tình của các đồng nghiệp trong công ty, được tham gia các buổi giao lưu bóng đá, nghỉ mát,... trong các vùng miền của cả nước do Tổng công ty tổ chức.

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến.

