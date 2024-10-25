Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý các công việc liên quan tới thông quan tờ khai, giám sát hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan tại cảng. Báo cáo tình hình công việc cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thông quan tờ khai tại các chi cục hải quan cửa khẩu Hải Phòng. Nắm được quy trình công việc xử lý tờ khai, giao nhận hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Thật thà, trung thực, chịu khó. Tinh thần làm việc trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được giao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI Pro Company

