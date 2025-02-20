Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP

Nhân viên hiện trường Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 10/62 Đường Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận kế hoạch, sắp xếp kế hoạch đổi lệnh xuất nhập hàng.
- Xử lý các vấn để xoay quanh việc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển để đảm bảo hoàn thành kế hoạch.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Công ty tổ chức.
- Cung cấp thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan để phục vụ các hoạt động của Công ty.
- Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm làm vị trí nhân viên hiện trường (OPS)
- Có kỹ năng quản lý, làm việc nhóm.
- Có kỹ năng giao việc và kiểm soát công việc.
- Có kiến thức về cảng, nghiệp vu vận tải Container từ cảng.
Trình độ:
- Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.
-
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình công việc
- Chủ động thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 7-10 triệu + phụ cấp.
- Thưởng tháng 13 và thưởng doanh thu tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty.
- Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi,...
- BHXH theo quy định của Nhà nước/ sau 1 năm mua thêm gói BHSK PTI.
- Xét lương 1-2 lần/năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được cung cấp máy tính/Laptop phục vụ công việc.
- Được du xuân, du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP1A, Tòa nhà Green Pearl, 378 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

