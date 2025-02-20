Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 10/62 Đường Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận kế hoạch, sắp xếp kế hoạch đổi lệnh xuất nhập hàng.

- Xử lý các vấn để xoay quanh việc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển để đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Công ty tổ chức.

- Cung cấp thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan để phục vụ các hoạt động của Công ty.

- Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu.

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm làm vị trí nhân viên hiện trường (OPS)

- Có kỹ năng quản lý, làm việc nhóm.

- Có kỹ năng giao việc và kiểm soát công việc.

- Có kiến thức về cảng, nghiệp vu vận tải Container từ cảng.

Trình độ:

- Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình công việc

- Chủ động thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 7-10 triệu + phụ cấp.

- Thưởng tháng 13 và thưởng doanh thu tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty.

- Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi,...

- BHXH theo quy định của Nhà nước/ sau 1 năm mua thêm gói BHSK PTI.

- Xét lương 1-2 lần/năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được cung cấp máy tính/Laptop phục vụ công việc.

- Được du xuân, du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP

