Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI

Nhân viên hiện trường Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý các công việc liên quan tới thông quan tờ khai, giám sát hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan tại cảng. Báo cáo tình hình công việc cho quản lý.
Xử lý các công việc liên quan tới thông quan tờ khai, giám sát hàng hóa tại cảng Hải Phòng.
Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan tại cảng.
Báo cáo tình hình công việc cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thông quan tờ khai tại các chi cục hải quan cửa khẩu Hải Phòng. Nắm được quy trình công việc xử lý tờ khai, giao nhận hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Thật thà, trung thực, chịu khó. Tinh thần làm việc trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được giao.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thông quan tờ khai tại các chi cục hải quan cửa khẩu Hải Phòng.
Nắm được quy trình công việc xử lý tờ khai, giao nhận hàng hóa tại cảng Hải Phòng.
Thật thà, trung thực, chịu khó.
Tinh thần làm việc trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được giao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Số 52 Phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

