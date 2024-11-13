Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY TNHH LGL VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 65 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY TNHH LGL VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 65 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH LGL VN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH LGL VN

Nhân viên hiện trường Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại CÔNG TY TNHH LGL VN

Mức lương
65 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tòa nhà Danabook, Số 78 Bạch Đằng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương 65 - 9 Triệu

Có kinh nghiệm khai hải quan hàng xuất/nhập khẩu;
Phụ trách giao chứng từ, lấy lệnh;
Kiểm tra hàng hóa trước khi giao nhận.
Thực hiện giao nhận lệnh xuất nhập hàng hóa cũng như chịu trách nhiệm việc giao nhận hàng hóa (nếu có);
Phản hồi kịp thời những thông tin liên quan đến lô hàng như phát sinh chi phí thiếu giấy tờ cho người phụ trách bộ phận hoặc kịp thời thương thuyết với khách hàng;
Cập nhật tiến độ làm hàng cho nhân viên Kinh Doanh hoặc khách hàng nếu có yêu cầu;
Liên hệ sắp xếp phương tiện vận tải;
Nắm rõ thủ tục /quy trình nhận hàng tại kho, cảng;
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 65 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam có trên 1 năm kinh nghiệm xử lý hiện trường;
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh doanh Quốc tế hoặc ngành gần.
Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu áp lực cao;
Năng động, vui vẻ, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc;
Mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH LGL VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc;
Cơ hội đi du lịch và tham gia teambuilding hàng năm;
Chế độ thưởng: thưởng lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, cưới hỏi, party...;
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LGL VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LGL VN

CÔNG TY TNHH LGL VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

