Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Bee Logistics Corporation Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Bee Logistics Corporation Pro Company

Nhân viên hiện trường Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Bee building

- số 175, 176 Bình Kiều 2, Đông Hải, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Làm thủ tục giao, nhận hàng, hỗ trợ lái xe kiểm tra, sắp xếp, kiểm đếm hàng hóa.
- Thực hiện tác nghiệp đóng / rút hàng hóa tại kho bãi, cảng, giám sát.
- Báo cáo, xử lý các tình huống phát sinh đối với Hải quan, thủ kho, công nhân kho CFS và bãi cảng.
- Làm thanh toán chi phí trên phần mềm, in ấn, soạn chứng từ phục vụ tác nghiệp.
- Giải quyết khiếu nại, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng trong phạm vi mình kiểm soát. Các trường hợp vướng mắc, vượt quá khả năng giải quyết phải báo cáo nên Giám sát & Trưởng BP để giải quyết kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tương tự trên 1 năm
- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề…
- Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.
- Chịu được áp lực công việc, có khả năng xử lý vấn đề tốt.
- Chịu khó học hỏi, hòa đồng, quan tâm và hỗ trợ đồng nghiệp

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận tương xứng năng lực (thu nhập hấp dẫn).
- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, ngày thành lập công ty, Tết Dương, Thưởng cuối năm (1-6 tháng lương tùy theo tình hình kinh doanh công ty và đánh giá cá nhân).
- Phụ cấp cơm trưa 45,000 VNĐ/ngày (trừ thứ 7), phụ cấp điện thoại 300,000 VNĐ/tháng
- Khám sức khỏe hàng năm.
- Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động.
- Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên.
- Cơ hội đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation Pro Company

Bee Logistics Corporation Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: + HEAD OFFICE: 2nd FL, Hai Au Bldg, 39B Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

