Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Bee building - số 175, 176 Bình Kiều 2, Đông Hải, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Làm thủ tục giao, nhận hàng, hỗ trợ lái xe kiểm tra, sắp xếp, kiểm đếm hàng hóa.

- Thực hiện tác nghiệp đóng / rút hàng hóa tại kho bãi, cảng, giám sát.

- Báo cáo, xử lý các tình huống phát sinh đối với Hải quan, thủ kho, công nhân kho CFS và bãi cảng.

- Làm thanh toán chi phí trên phần mềm, in ấn, soạn chứng từ phục vụ tác nghiệp.

- Giải quyết khiếu nại, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng trong phạm vi mình kiểm soát. Các trường hợp vướng mắc, vượt quá khả năng giải quyết phải báo cáo nên Giám sát & Trưởng BP để giải quyết kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tương tự trên 1 năm

- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề…

- Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.

- Chịu được áp lực công việc, có khả năng xử lý vấn đề tốt.

- Chịu khó học hỏi, hòa đồng, quan tâm và hỗ trợ đồng nghiệp

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận tương xứng năng lực (thu nhập hấp dẫn).

- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, ngày thành lập công ty, Tết Dương, Thưởng cuối năm (1-6 tháng lương tùy theo tình hình kinh doanh công ty và đánh giá cá nhân).

- Phụ cấp cơm trưa 45,000 VNĐ/ngày (trừ thứ 7), phụ cấp điện thoại 300,000 VNĐ/tháng

- Khám sức khỏe hàng năm.

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động.

- Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên.

- Cơ hội đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

