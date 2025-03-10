Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sinh nhât, ngày 08/03; 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu, ma chay, hiếu hỉ,..., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Mở rộng phát triển thị trường, bán hàng và chăm sóc khách hàng tại địa bàn được phân công phụ trách.
- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty, thực hiện đặt hàng, bàn giao hàng hóa và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, thu hồi công nợ
- Lập kế hoạch công việc hàng tuần và báo cáo về các công việc đã hoàn thành hoặc đang chờ xử lý theo tuần/ tháng.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm của Phòng đảm bảo doanh thu đề ra.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi từ 25 trở lên
- Trình độ: Trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm sales ít nhất 3 năm trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực TBYT.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hoà đồng. Không ngại tiếp xúc hoặc trao đổi công việc với khách hàng
- Có sức khỏe tốt, năng động, quyết tâm cao, kiên trì, bền bỉ.
- Có thể đi công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9 ngõ 216 Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thiet-bi-y-te-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job330964
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 10/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 10/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 50 Triệu Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ
0.1 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ESYMED
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1500 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty CP Ideaz Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Ideaz Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC - Chi nhánh HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC - Chi nhánh HCM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu H&A Group
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Jafron Biomedical Co. Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD Jafron Biomedical Co. Ltd
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC
12 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ TẠI HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiên Trường
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Pacific Land Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Pacific Land Viet Nam
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm