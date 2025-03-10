Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Mở rộng phát triển thị trường, bán hàng và chăm sóc khách hàng tại địa bàn được phân công phụ trách.

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty, thực hiện đặt hàng, bàn giao hàng hóa và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, thu hồi công nợ

- Lập kế hoạch công việc hàng tuần và báo cáo về các công việc đã hoàn thành hoặc đang chờ xử lý theo tuần/ tháng.

- Triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm của Phòng đảm bảo doanh thu đề ra.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi từ 25 trở lên

- Trình độ: Trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm sales ít nhất 3 năm trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực TBYT.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hoà đồng. Không ngại tiếp xúc hoặc trao đổi công việc với khách hàng

- Có sức khỏe tốt, năng động, quyết tâm cao, kiên trì, bền bỉ.

- Có thể đi công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt

