Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Tầng 11, số 24C đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm, tạo dựng, phát triển và quản lý mối quan hệ với khách hàng mới.
Bán hàng, tư vấn về các mặt hàng Công ty kinh doanh
Đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng kinh doanh trực tiếp.
Báo cáo hàng tháng và hàng năm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên người Có 2-3 năm kinh nghiệm kinh doanh dự án
Có khả năng xử lý tình huống, thương lượng, đàm phán tốt
Làm việc độc lập, trách nhiệm
Có thể đi công tác trong và ngoài nước
Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế, y, dược
Cẩn thận, chính xác, trung thực, chịu khó, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm sức khoẻ, khám tổng quát theo đợt của công ty 1 năm/ 1 lần
Chế độ phúc lợi tốt.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và trau dồi thêm kiến thức.
Công ty quan tâm và trân trọng những đóng góp của các bạn với những chế độ phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn, thử việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI