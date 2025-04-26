Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 11, số 24C đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm, tạo dựng, phát triển và quản lý mối quan hệ với khách hàng mới.
Bán hàng, tư vấn về các mặt hàng Công ty kinh doanh
Đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng kinh doanh trực tiếp.
Báo cáo hàng tháng và hàng năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25-40
Ưu tiên người Có 2-3 năm kinh nghiệm kinh doanh dự án
Có khả năng xử lý tình huống, thương lượng, đàm phán tốt
Làm việc độc lập, trách nhiệm
Có thể đi công tác trong và ngoài nước
Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế, y, dược
Cẩn thận, chính xác, trung thực, chịu khó, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng + thưởng theo quy định.
Bảo hiểm sức khoẻ, khám tổng quát theo đợt của công ty 1 năm/ 1 lần
Chế độ phúc lợi tốt.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và trau dồi thêm kiến thức.
Công ty quan tâm và trân trọng những đóng góp của các bạn với những chế độ phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn, thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, số 24C đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

