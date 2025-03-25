Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giới thiệu và bán các sản phẩm mà công ty được quyền phân phối: máy móc thiết bị ngành mắt, như: thiết bị phòng mổ mắt , chẩn đoán hình ảnh trong Nhãn khoa như OCT, siêu âm mắt, sinh hiển vi,…vật tư y tế cho chuyên ngành mắt

Thiết lập mối quan hệ với các đối tác, khách hàng, các đơn vị khối bệnh viện, phòng khám, Trung tâm Y Tế, cơ quan quản lý về y tế như Sở Y tế, Ban quản lý dự án...

Tư vấn khách hàng về sản phẩm, gói giản pháp, dịch vụ của công ty.

Tìm kiếm và duy trì mạng lưới khách hàng tiềm năng. Duy trì và phát triển hệ thống khách hàng hiện có của công ty, tư vấn giải pháp để phát triển nguồn khách hàng

Giám sát và lập báo cáo theo dõi công nợ của khách hàng.

Theo dõi các hàng demo của công ty đã giao cho các Bệnh Viên, đánh giá kết quả DEMO.

Định kỳ đánh giá khách hàng, xu thế, xu hướng kinh doanh, sử dụng, và đầu tư

Lập báo cáo, phân tích thị trường theo tuần, tháng, quý, năm.

Tham gia các chương trình marketing, hội thảo, hội nghị của công ty

Nghiên cứu các sản phẩm của công ty và các sản phẩm cạnh tranh của các công ty khác, tình hình triển khai thầu cạnh tranh của các công ty khác

Triển khai kế hoạch kinh doanh, khai thác dự án

Tìm hiểu các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh từ các nguồn tài liệu khác nhau.

Yêu thích Sales/ Kinh doanh, có kiến thức về y tế, chăm sóc sức khỏe, hoặc các ngành có liên quan.

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành có liên quan như QTKD, kỹ thuật điện tử, y tế, chăm sóc sức khỏe, dược, CN Sinh học, hóa học…y hoặc dược

01 năm kinh nghiệm làm NV kinh doanh thiết bị y tế hoặc Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kỹ thuật dịch vụ hoặc

Là người nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần tập thể và có trách nhiệm cao trong công việc;

Chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiên Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực ( từ 15 triệu trở lên)

Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm;

Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành;

Ăn trưa miễn phí tại Văn phòng Công ty;

Hỗ trợ công tác phí, điện thoại phục vụ công việc;

Thưởng các ngày lễ, quà trung thu, tết thiếu nhi, các chương trình nghỉ mát, du xuân, sinh nhật công ty, team teambuilding thú vị gắn kết các thành viên;

