Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Nhiệm vụ:

- Chăm sóc khách hàng: từ khi tiếp nhận thông tin khách hàng đến khi hoàn thành đơn hàng. Khai thác thêm doanh số từ khách hàng cũ.

- Đàm phán, thương lượng, ký hợp đồng với khách hàng. Kết hợp phòng kế toán trong việc thu hồi công nợ.

- Kết hợp với phòng kỹ thuật để đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.

- Nghiên cứu sản phẩm, đọc hiểu sản phẩm, làm thông số kỹ thuật sản phẩm công ty Kinh doanh.

- Quản lý website, fanpage, làm thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm đưa lên Website theo phân công của Trưởng phòng kinh doanh và ban lãnh đạo.