Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
- Hà Nội: Số 28LK5A khu Đô Thị Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Nhiệm vụ:
- Chăm sóc khách hàng: từ khi tiếp nhận thông tin khách hàng đến khi hoàn thành đơn hàng. Khai thác thêm doanh số từ khách hàng cũ.
- Đàm phán, thương lượng, ký hợp đồng với khách hàng. Kết hợp phòng kế toán trong việc thu hồi công nợ.
- Kết hợp với phòng kỹ thuật để đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.
- Nghiên cứu sản phẩm, đọc hiểu sản phẩm, làm thông số kỹ thuật sản phẩm công ty Kinh doanh.
- Quản lý website, fanpage, làm thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm đưa lên Website theo phân công của Trưởng phòng kinh doanh và ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành: Dược học, Công nghệ Hoá, Công nghệ sinh học, môi trường, thực phẩm, Điện tử y sinh, Công nghệ Dược, Ngoại thương, Kỹ thuật, Thương mại hoặc các ngành nghề khác liên quan,..v.v
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực công ty kinh doanh.
- Đam mê kiếm tiền. - Tố chất cần có: Tự tin, linh hoạt, nhiệt huyết, cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm.
- Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh (catalogue, hướng dẫn sử dụng) - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, power point, paint,..v..v
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI