Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

1. Triển khai sales và phát triển thị trường Bệnh viện Công & Tư, Thẩm mỹ viện, Công ty...

- Training học hỏi sản phẩm của Công ty

- Lên kế hoạch phát triển, gặp mặt giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thúc đẩy ký hợp đồng và mua hàng.

- Thiết lập và cài đặt danh mục hàng hóa tham dự thầu

- Phối hợp bộ phận thầu làm danh mục hàng hóa tham dự thầu

- Triển khai cho các bộ phận trong công ty cùng phối hợp thực hiện hồ sơ thầu

- Trực tiếp làm việc với bác sĩ để giới thiệu và thúc đẩy bán hàng

- Nộp hồ sơ thầu và tiếp nhận xử lý các đơn hàng thầu

2. Xử lý,thực hiện, và phát triển các hoạt động liên quan sau khi trúng thầu

- Tham gia thảo luận và thực hiện các hồ sơ thầu

- Xử lý sự cố, thúc đẩy thu hồi công nợ

- Cập nhật các thông tin về sản phẩm và thông tin gói thầu

- Cập nhật các quy định về đấu thầu, kinh doanh vật tư thiết bị y tế, tư vấn lập danh mục...

3. Các công việc phát triển kinh doanh

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng