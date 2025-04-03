Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng
- Hồ Chí Minh: J2 Bửu Long , Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 400 - 600 USD
1. Triển khai sales và phát triển thị trường Bệnh viện Công & Tư, Thẩm mỹ viện, Công ty...
- Training học hỏi sản phẩm của Công ty
- Lên kế hoạch phát triển, gặp mặt giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thúc đẩy ký hợp đồng và mua hàng.
- Thiết lập và cài đặt danh mục hàng hóa tham dự thầu
- Phối hợp bộ phận thầu làm danh mục hàng hóa tham dự thầu
- Triển khai cho các bộ phận trong công ty cùng phối hợp thực hiện hồ sơ thầu
- Trực tiếp làm việc với bác sĩ để giới thiệu và thúc đẩy bán hàng
- Nộp hồ sơ thầu và tiếp nhận xử lý các đơn hàng thầu
2. Xử lý,thực hiện, và phát triển các hoạt động liên quan sau khi trúng thầu
- Tham gia thảo luận và thực hiện các hồ sơ thầu
- Xử lý sự cố, thúc đẩy thu hồi công nợ
- Cập nhật các thông tin về sản phẩm và thông tin gói thầu
- Cập nhật các quy định về đấu thầu, kinh doanh vật tư thiết bị y tế, tư vấn lập danh mục...
3. Các công việc phát triển kinh doanh
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng
