Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Suoi Tien Group
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Suoi Tien Group

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Suoi Tien Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 120 Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, thiết kế hình ảnh, trình duyệt các banner, pano, standee, leaflet, brochure, poster, background, backdrop sân khấu, các loại vé mời ...và các tiểu cảnh, mô hình trang trí, ấn phẩm phục vụ sự kiện, truyền thông phục vụ tất cả lễ hội của công ty.
- Lên ý tưởng, thiết kế, trình duyệt các banner, pano, background, standee, leaflet ...... cho các công trình, dự án của công ty.
- Trình ký bản báo giá, maquette sản phẩm và hình phối cảnh cho các phòng ban liên quan và các cấp lãnh đạo.
- Phối hợp với đội thi công thiết kế và trang trí mỹ thuật kiểm tra mẫu của các nhà in đưa đến, báo cáo tình hình và ký xác nhận.
- Theo dõi vị trí lắp đặt các thiết kế lên biểu bảng, các tấm pano, sân khấu ........Hỗ trợ các công việc sự kiện lễ hội trong mùa cao điểm theo phân công của lãnh đạo phòng. Đề xuất thay đổi, cải tiến các bảng biểu, bộ nhận diện thương hiệu của công ty, đảm bảo chất lượng thẩm mỹ cao.
- Thiết kế và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm của Công ty từ lên layout minh họa cho các concepts, ý tưởng thiết kế từ team marketing đảm bảo theo đúng hướng dẫn bộ nhận diện thương hiệu (Brand Guideline) và đảm bảo hình ảnh hiển thị của thương hiệu trên các ấn phẩm truyền thông được trình bày sáng tạo và theo bộ nhận diện thương hiệu.
- Đảm bảo công việc đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng theo kế hoạch được phê duyệt.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón
- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch
- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc
- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......
- Đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Suoi Tien Group

Suoi Tien Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 120 Xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

