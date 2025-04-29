Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, thiết kế hình ảnh, trình duyệt các banner, pano, standee, leaflet, brochure, poster, background, backdrop sân khấu, các loại vé mời ...và các tiểu cảnh, mô hình trang trí, ấn phẩm phục vụ sự kiện, truyền thông phục vụ tất cả lễ hội của công ty.

- Lên ý tưởng, thiết kế, trình duyệt các banner, pano, background, standee, leaflet ...... cho các công trình, dự án của công ty.

- Trình ký bản báo giá, maquette sản phẩm và hình phối cảnh cho các phòng ban liên quan và các cấp lãnh đạo.

- Phối hợp với đội thi công thiết kế và trang trí mỹ thuật kiểm tra mẫu của các nhà in đưa đến, báo cáo tình hình và ký xác nhận.

- Theo dõi vị trí lắp đặt các thiết kế lên biểu bảng, các tấm pano, sân khấu ........Hỗ trợ các công việc sự kiện lễ hội trong mùa cao điểm theo phân công của lãnh đạo phòng. Đề xuất thay đổi, cải tiến các bảng biểu, bộ nhận diện thương hiệu của công ty, đảm bảo chất lượng thẩm mỹ cao.

- Thiết kế và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm của Công ty từ lên layout minh họa cho các concepts, ý tưởng thiết kế từ team marketing đảm bảo theo đúng hướng dẫn bộ nhận diện thương hiệu (Brand Guideline) và đảm bảo hình ảnh hiển thị của thương hiệu trên các ấn phẩm truyền thông được trình bày sáng tạo và theo bộ nhận diện thương hiệu.

- Đảm bảo công việc đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng theo kế hoạch được phê duyệt.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên