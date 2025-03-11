Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 - 17h00). Nghỉ thứ 7, chủ nhật và nghỉ phép, nghỉ lễ Tham gia BHXH mức lương tối thiểu sau khi ký HĐLĐ theo quy định Pháp luật. Chính sách phúc lợi (sinh nhật, ốm đau, cưới, sinh,.v.v), du lịch, khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe định kỳ..., Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

khu vực Phía Nam

(từ Đà Nẵng trở vào; làm việc tại Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam)

Nhãn Khoa: 2 bạn

Nha Khoa: 1 bạn

Thẩm Mỹ: 1 bạn

Tư vấn và giới thiệu tính năng, ứng dụng của các sản phẩm cho khách hàng

Thực hiện quy trình bán hàng và đàm phán hợp đồng.

Chịu trách nhiệm doanh số địa bàn mình quản lý

Duy trì quan hệ và chăm sóc khách hàng thường xuyên.

Theo dõi và nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong địa bàn mình quản lý.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học ngành kinh tế hoặc chuyên môn trong lĩnh vực y tế như Y tá, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư y sinh ...

Dưới 35 tuổi

Kiến thức chuyên môn về các loại trang thiết bị y tế, các tiêu chuẩn, quy định và điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế.

Có kinh nghiệm bán hàng ngành TBYT Nha Khoa; Thẩm Mỹ (làm đẹp cao cấp); Nhãn Khoa - khúc xạ

Có kỹ năng lập kế hoạch và chiến lược bán hàng; báo cáo và giải trình kết quả kinh doanh.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý tình huống với khách hàng và đối tác.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong công việc với tinh thần trách nhiệm và phối hợp làm việc nhóm tốt.

Tiếng Anh giao tiếp khá, có thể đọc hiểu tài liệu.

Khả năng chịu áp lực cao.

Sử dụng thuần thục các ứng dụng văn phòng và các công cụ Social Media là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 8.5 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin