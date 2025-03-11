Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
- Hồ Chí Minh: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00
- 17h00). Nghỉ thứ 7, chủ nhật và nghỉ phép, nghỉ lễ Tham gia BHXH mức lương tối thiểu sau khi ký HĐLĐ theo quy định Pháp luật. Chính sách phúc lợi (sinh nhật, ốm đau, cưới, sinh,.v.v), du lịch, khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe định kỳ..., Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận
khu vực Phía Nam
(từ Đà Nẵng trở vào; làm việc tại Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam)
Nhãn Khoa: 2 bạn
Nha Khoa: 1 bạn
Thẩm Mỹ: 1 bạn
Tư vấn và giới thiệu tính năng, ứng dụng của các sản phẩm cho khách hàng
Thực hiện quy trình bán hàng và đàm phán hợp đồng.
Chịu trách nhiệm doanh số địa bàn mình quản lý
Duy trì quan hệ và chăm sóc khách hàng thường xuyên.
Theo dõi và nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong địa bàn mình quản lý.
Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dưới 35 tuổi
Kiến thức chuyên môn về các loại trang thiết bị y tế, các tiêu chuẩn, quy định và điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế.
Có kinh nghiệm bán hàng ngành TBYT Nha Khoa; Thẩm Mỹ (làm đẹp cao cấp); Nhãn Khoa - khúc xạ
Có kỹ năng lập kế hoạch và chiến lược bán hàng; báo cáo và giải trình kết quả kinh doanh.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý tình huống với khách hàng và đối tác.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong công việc với tinh thần trách nhiệm và phối hợp làm việc nhóm tốt.
Tiếng Anh giao tiếp khá, có thể đọc hiểu tài liệu.
Khả năng chịu áp lực cao.
Sử dụng thuần thục các ứng dụng văn phòng và các công cụ Social Media là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 8.5 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI