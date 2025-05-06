Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 135/37/59 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp cận, gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng là bệnh viện công, phòng khám, các cơ quan, cơ sở y tế.
Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm thiết bị y tế và vật tư tiêu hao mà công ty cung cấp.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty để xử lý đơn hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.
Quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.
Cập nhật và báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường.
Được đào tạo chuyên sâu từ công ty và các hãng đối tác.
Năng động, nhiệt huyết, ham học hỏi và có khả năng giao tiếp tốt.
Sẵn sàng đi công tác, gặp gỡ khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết bị y tế.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn.
Chế độ phúc lợi đầy đủ (Bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, phép năm, thưởng theo hiệu quả công việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh

Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 135/37/59 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

