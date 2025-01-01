Tất cả địa điểm
Tổng 19 kết quả / Từ khoá "Quản lý chất lượng công trinh"
Công việc Quản lý chất lượng công trinh

-

Có 19 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP xây dựng công nghệ Tuấn Hùng
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty CP xây dựng công nghệ Tuấn Hùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty CP xây dựng công nghệ Tuấn Hùng
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU
Hạn nộp: 21/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 30/12/2024
Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Hà Nam Đã hết hạn 20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn ROX (ROX Group)
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn ROX (ROX Group)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Hạn nộp: 14/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9
Hạn nộp: 15/12/2024
Đồng Nai Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV kinh tuyến
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty TNHH TM DV kinh tuyến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu
Công ty TNHH TM DV kinh tuyến
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
Hạn nộp: 12/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Hạn nộp: 06/12/2024
Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Hạn nộp: 28/11/2024
Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 28/11/2024
Hòa Bình Hà Nội Hưng Yên Thái Bình Vĩnh Phúc Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH V-Honest
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty TNHH V-Honest làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH V-Honest
Hạn nộp: 03/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company làm việc tại Kiên Giang thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company
Hạn nộp: 05/12/2024
Kiên Giang Đà Nẵng Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng công trình xây dựng đang tăng cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các dự án hạ tầng và đô thị lớn. Với mức lương từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, các công ty xây dựng và bất động sản luôn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để đảm bảo chất lượng công trình.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng công trình

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng công trình đang gia tăng đáng kể nhờ sự phát triển không ngừng của ngành xây dựng và hạ tầng tại Việt Nam. Theo thống kê từ Bộ Xây dựng, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 8-9% mỗi năm, kéo theo sự cần thiết về đội ngũ chuyên gia quản lý chất lượng để đảm bảo tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình.

Quản lý chất lượng công trình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, độ bền vững và giá trị lâu dài của dự án. Họ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng trong suốt quá trình thi công. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao uy tín trên thị trường xây dựng.

Với xu hướng phát triển mạnh mẽ, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này ngày càng mở rộng. Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đặc biệt là những người sở hữu các chứng chỉ quốc tế hoặc kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản lý chất lượng. Đây là lĩnh vực đầy tiềm năng cho những ai muốn khẳng định năng lực trong ngành xây dựng.

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày càng tăng cao nhờ sự phát triển của các dự án hạ tầng
Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày càng tăng cao nhờ sự phát triển của các dự án hạ tầng

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý chất lượng công trình

Theo như Job3s tìm hiểu, Mức lương trung bình của vị trí quản lý chất lượng công trình dao động từ công trình 12.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, chênh lệch tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô dự án. Dưới đây là mức lương chi tiết cho các cấp bậc công việc trong ngành này.

Việc làm

quản lý chất lượng công trình

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Quản lý chất lượng công trình

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 20.000.000

Quản lý chất lượng công trình

(3-5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 35.000.000

Quản lý chất lượng công trình

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

35.000.000 - 45.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý chất lượng công trình

Quản lý chất lượng công trình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của dự án xây dựng. Dưới đây là các nhiệm vụ chính mà họ sẽ thực hiện trong quá trình quản lý dự án.

  • Giám sát chất lượng công trình: Đảm bảo rằng tất cả các công trình xây dựng đều tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng, quy định và yêu cầu kỹ thuật.

  • Lập kế hoạch và kiểm tra tiến độ: Xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng, đánh giá tiến độ công việc và thực hiện các biện pháp kiểm tra chất lượng theo từng giai đoạn.

  • Phối hợp với nhà thầu và bộ phận liên quan: Làm việc chặt chẽ với các nhà thầu, kỹ sư và bộ phận khác để đảm bảo chất lượng công trình được duy trì xuyên suốt.

  • Đánh giá và báo cáo kết quả kiểm tra: Lập báo cáo định kỳ về chất lượng công trình, các vấn đề phát sinh và biện pháp xử lý đã thực hiện.

  • Quản lý các chứng chỉ và giấy tờ liên quan: Kiểm tra và quản lý giấy tờ, chứng nhận liên quan đến chất lượng công trình, bao gồm chứng chỉ về vật liệu xây dựng, kiểm tra an toàn lao động.

  • Đào tạo và giám sát nhân viên: Hướng dẫn và đào tạo nhân viên trong đội ngũ về các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình kiểm tra chất lượng, đồng thời giám sát hiệu quả công việc của họ.

Vị trí quản lý chất lượng công trình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của dự án xây dựng
Vị trí quản lý chất lượng công trình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của dự án xây dựng

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý chất lượng công trình

Để đảm bảo chất lượng công trình, ứng viên cho vị trí quản lý chất lượng công trình cần phải đáp ứng một số yêu cầu chuyên môn và kỹ năng nhất định. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm khi tuyển quản lý chất lượng công trình:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, quản lý xây dựng hoặc các ngành liên quan.

  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trong việc quản lý chất lượng công trình.

  • Hiểu biết sâu về các quy định pháp lý và tiêu chuẩn chất lượng xây dựng.

  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Ứng viên vị trí quản lý chất lượng công trình yêu cầu đáp ứng đầy đủ kiến thức chuyên môn và khả năng đàm phán, giao tiếp tốt
Ứng viên vị trí quản lý chất lượng công trình yêu cầu đáp ứng đầy đủ kiến thức chuyên môn và khả năng đàm phán, giao tiếp tốt

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng công trình

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng công trình hiện nay rất phổ biến tại những thành phố lớn, nơi các dự án xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ. Dưới đây là những khu vực có nhu cầu tuyển quản lý chất lượng công trình nhiều nhất:

  • Việc làm quản lý chất lượng công trình tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm chính trị và kinh tế của Việt Nam, với các dự án xây dựng quy mô lớn trong lĩnh vực nhà ở, công nghiệp và hạ tầng giao thông. Sự phát triển mạnh mẽ của các dự án đầu tư công và khu đô thị mới tạo ra nhu cầu lớn cho những chuyên gia quản lý chất lượng công trình.

  • Việc làm quản lý chất lượng công trình tại Đà Nẵng: Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án ngành bất động sản, khu nghỉ dưỡng và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực ngành du lịch và giao thông. Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng công trình tại đây tăng cao nhằm đảm bảo chất lượng trong các công trình có tính ảnh hưởng lớn đến phát triển địa phương.

  • Việc làm quản lý chất lượng công trình tại TP. HCM: Là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, TP. HCM liên tục triển khai các dự án phát triển đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông quy mô lớn. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, nhu cầu tuyển quản lý chất lượng công trình tại đây vẫn luôn duy trì ở mức cao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ các công trình.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý chất lượng công trình tập trung chủ yếu ở những nơi có các dự án xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ
Nhu cầu tuyển dụng quản lý chất lượng công trình tập trung chủ yếu ở những nơi có các dự án xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng công trình xây dựng đang gia tăng mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các dự án hạ tầng và đô thị trên toàn quốc. Với mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, đây là cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng cho những ai có đam mê và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.