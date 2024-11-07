Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Quản lý chất lượng công trinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Khu đô thị An Vân Dương, TP Huế

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. ATLĐ trong lĩnh vực xây dựng, sức khỏe, an ninh & VSMT tại dự án
- Tham gia xây dựng biện pháp, ATLĐ của dự án được giao tại công trường
- Phổ biến các nội quy, quy định về an toàn công trường đến người lao động, xem xét cấp thẻ ra vào cho các cá nhân đủ điều kiện làm việc tại công trường. Kiểm tra tuân thủ biện pháp an toàn tại công trường về con người, thiết bị.
- Đề xuất các biện pháp vệ sinh công nghiệp và kiểm tra vệ sinh công trường.
- Tham gia công tác sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra.
- Kiểm soát chất lượng và đề xuất mua sắm bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của công trường.
2. Công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ
- Công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh: Kiểm soát việc triển khai công tác bảo vệ trên công trường đảm bảo các yêu cầu liên quan.
- Phòng chống cháy nổ: Triển khai các chương trình phòng chống cháy nổ tại dự án; Lập danh mục thiết bị phòng chống cháy nổ cần mua sắm cho dự án; Giám sát thực hiện bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy.
- Định kỳ kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy.
3. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến chức năng An toàn.
4. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công trường thi công dân dụng, công nghiệp, cầu đường.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành kỹ sư xây dựng, bảo hộ lao động... Có bằng cấp hoặc chứng chỉ an toàn lao động.
- Đọc hiểu và nắm rõ luật lao động, các văn bản pháp luật, nghị quyết, nghị định, quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, ISO 9001:2015,...
- Có kiến thức về an toàn trong thi công thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Cần đức tính trung thực, quyết đoán, cẩn thận, nghiêm khắc.
- Có thể làm việc tại các công trình, dự án theo yêu cầu của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Tùy theo năng lực
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng tháng 13 theo kết quả Kinh doanh của Công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe tai nạn 24/24.
Nghỉ phép năm theo quy định của luật lao động
Chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, điều kiện khó khăn, thành tích học tập con em, chăm lo Tết cho đoàn viên...).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

