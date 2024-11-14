Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Bóc tách khối lượng từ BVTC, bảo vệ khối lượng với Chủ đầu tư;

- Lấy báo giá vật tư, thiết bị, nhân công.

- Lập báo giá, dự toán cho các dự án

- Tổng hợp, kiểm soát tất cả các phát sinh của dự án;

- Lập hồ sơ thanh toán A-B, quản lý các HĐ kinh tế A-B; Nội bộ với các nhà cung cấp, thầu phụ, tổ đội thi công. Phối hợp cùng các phòng ban tổng công ty để đàm phán hợp đồng, trình duyệt hợp đồng thi công tổ đội, thầu phụ, nhà cung cấp.

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan đến kỹ thuật, xây dựng;

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm QS, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà xưởng công nghiệp

- Am hiểu hồ sơ chất lượng thi công, hồ sơ pháp lý.

- Kỹ năng lập kế hoạch,tổ chức thực hiện công việc,đánh giá hiệu quả & giải quyết vấn đề

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Thành thạo MS Office (Word, Excel, ..), Autocad, các phần mềm kỹ thuật, ứng dụng, dự toán

- Trung thực, quyết đoán

- Trách nhiệm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 20-25tr ( tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)

- Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Địa điểm làm việc:

Hà Nội và các tỉnh lân cận Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

