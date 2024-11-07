Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký chương trình, bản vẽ hoàn thiện.

- Lập bản vẽ shopdrawing.

- Làm báo cáo thi công xây dựng hàng ngày, tuần, tháng... và các loại báo cáo khác

- Phụ trách công tác thí nghiệm vật liệu đầu vào, thí nghiệm bê tông;...

- Lập hồ sơ thanh quyết toán khối lượng

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công trường thi công dân dụng.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành xây dựng

- Cần đức tính trung thực, quyết đoán, cẩn thận, nghiêm khắc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 14,000,000 đến 16,000,000 đồng/tháng (Tùy theo năng lực)

- Sinh năm 1991, 1992, 1993 trở lên.

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe tai nạn 24/24.

- Nghỉ phép năm theo quy định luật lao động.

- Chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, điều kiện khó khăn, thành tích học tập con em, chăm lo tết cho đoàn viên, Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu cho con các đoàn viên...).

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

