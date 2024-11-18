Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn ROX (ROX Group)
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Tập đoàn ROX (ROX Group)

Quản lý chất lượng công trinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kế hoạch
- Định kỳ Lập kế hoạch/Checklist công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình, đảm bảo bao quát toàn bộ công việc.
- Chủ động sắp xếp và tổ chức thời gian để thực hiện đủ, đúng các công việc theo kế hoạch, các mục tiêu, kết quả được giao.
2. Kiểm soát Chất lượng dịch vụ
- Thực hiện checklist, bảng điểm đánh giá điểm CLDV bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp (các Khối /Phòng ban) theo tần suất, kế hoạch đánh giá đã xây dựng.
- Giám sát công tác quản lý, duy trì chất lượng dịch vụ tại đơn vị (theo dõi khắc phục các lỗi).
- Tổng hợp điểm, so sánh chỉ tiêu CLDV, xác nhận điểm CLDV hàng tháng.
- Hướng dẫn Công tác Kiểm soát quản lý CLDV của Công ty cho các cơ sở
- Khảo sát Ý kiến khách hàng hàng tháng. Đánh giá tỷ lệ hài lòng khách hàng từng cơ sở
- Theo dõi & kiểm soát việc nghiệm thu đánh giá chất lượng dịch vụ giữa BQL & các Nhà thầu hàng tháng
3. Thanh kiểm tra theo chuyên đề
- Tổ chức tổng kiểm tra toàn diện với các hoạt động tại cơ sở (theo tần suất và kế hoạch năm đã xây dựng)
- Thanh kiểm tra chuyên đề chuyên sâu theo kế hoạch đề xuất, theo yêu cầu từ BLĐ, theo yêu cầu từ đơn vị.
- Tổ chức hậu kiểm sau mỗi đợt kiểm tra về việc khắc phục lỗi tại các cơ sở
- Tổng hợp và cập nhật những lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc có giá trị giáo dục/cảnh báo lớn.
4. Quản trị rủi ro
- Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở.
- Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)
5. Đào tạo
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ CBLĐ, đồng nghiệp từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu.
6. Đánh giá trải nghiệm, dịch vụ khách hàng
- Đo lường khoảng cách giữa trải nghiệm của khách hàng và tiêu chuẩn chất lượng của đơn vị;
- Đề xuất phương án, giải pháp đã được triển khai, đề xuất điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn CLDV nhằm phù hợp với sự thay đổi của xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và định hướng của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ
- Chuyên ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị chất lượng
- Yêu cầu về chứng chỉ:
- Ngoại ngữ: Cấp độ 1: TOEFL 19-45 | IELTS 3.0-4.0 | TOEIC 300-500 hoặc tương đương
- Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: word, excel, power point...
2. Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 2 năm trong lĩnh vực: trong công tác Kiểm soát chất lượng/Dịch vụ khách hàng/Thanh tra tuân thủ
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà, khách sạn, chuỗi bán lẻ, dịch vụ khách hàng của ngân hàng
3. Kiến thức
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu tổ chức: Hiểu biết về mô hình hoạt động, quy trình vận hành của công ty.
+ Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực dịch vụ vận hành, dịch vụ an ninh, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ khách hàng
- Kiến thức chuyên môn:
- Có kiến thức về Quản lý Vận hành/ quản lý Hệ thống & kiến thức về Kỹ thuật/ PCCC/ Vệ sinh/An ninh
- Thu thập và phân tích dữ liệu, Nghiên cứu và dự báo xu hướng, Thiết kế, đo lường và cải tiến hành trình trải nghiệm/dịch vụ khách hàng"
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực chung:
+ Khả năng chủ động trong công việc
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng đánh giá vấn đề
+ Thấu hiểu khách hàng
5. Các yêu cầu khác: Có văn hóa & kỹ năng hành xử

Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên ROX GROUP.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật ...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn ROX (ROX Group)

Tập đoàn ROX (ROX Group)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 26, ROX Tower, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

