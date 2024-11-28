Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Quản lý chất lượng công trinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CTT7

- 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lĩnh vực: xây dựng, cơ điện, PCCC
1. Giám sát thi công tại công trình
Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát kỹ thuật thi công, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, các quy trình quy phạm và biện pháp thi công đã được phê duyệt. Cập nhật vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình. Kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh hoặc xử lý phù hợp
Giám sát vât tư hàng hóa đưa vào thi công
2. Nghiệm thu bàn giao công trình, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh
Lập kế hoạch thi công và tiến độ thi công
Xác nhận khối lượng, hạng mục công trình hoàn thành đạt tiêu chuẩn chất lượng và làm cơ sở thanh toán cho Công ty và các đơn vị nhà thầu phụ
Thực hiện lập hồ sơ pháp lý hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán theo yêu cầu chủ đầu tư
Nghiệm thu nội bộ theo giai đoạn và tổng nghiệm thu công trình hoàn thành với đơn vị thi công. Phối hợp với phòng dự án và chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu theo quy định
Theo dõi chất lượng công trình, tiếp nhận thông tin từ khách hàng và thực hiện các dịch vụ bảo hành, bảo trì theo đúng quy định công ty
3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THCN, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan
Độ tuổi 25 – 35. Giới tính: Nam
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án
Sử dụng thành thạo Autocad, triển khai bản vẽ Shopdrawing và các phần mềm office
Cẩn thận, trách nghiệm, thích các công việc liên quan đến hồ sơ
Nhiệt tình, năng động, làm việc độc lập/ theo nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc tốt

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 - 15 triệu/tháng
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT7-1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

