Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty TNHH TM DV kinh tuyến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty TNHH TM DV kinh tuyến
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH TM DV kinh tuyến

Quản lý chất lượng công trinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại Công ty TNHH TM DV kinh tuyến

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 27, Đường Tam Bình, KP. 7, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Bóc tách chi tiết vật tư, lập định mức vật tư. Bóc tách chi tiết gia công, vẽ bản vẽ gia công cho sản xuất.
Liên hệ làm việc tại công trình với giám sát bên chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.
Lên kế hoạch , tổ chức và tiến hành thi công theo yêu cầu bên chủ đầu tư
Hướng dẫn, Giám sát đội thi công và thầu phụ tiến hành công việc theo yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ chi tiết
Giám sát kỹ thuật, giám sát vật tư
Cung cấp chi tiết , bảng khối lương cụ thể các công tác thực hiện trình chỉ huy trưởng thanh toán
Báo cáo cấp trên tiến trình công việc, nhật ký công trình
Chi tiết cụ thể hơn sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi đời từ 22 tuổi đến 35 tuổi. Sức khỏe tốt, chịu khó, thật thà, đi công trình tỉnh.
Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, xây dựng ... hoặc các chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát / thiết kế trong lĩnh vực cửa các loại
Có kiến thức về xây dựng dân dụng / nhôm kính xây dựng
Sử dụng thành thạo máy vi tính trong công việc phần mền Autocad; project..
Có kỹ năng soạn thảo các văn bản, báo cáo

Tại Công ty TNHH TM DV kinh tuyến Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ theo quy định. Sau thời gian thử việc 2 tháng.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7. Sáng 7h30 – 11h30. Chiểu 13h00 – 17h00.
Lương khởi điểm: Lương cơ bản, phụ cấp cơm, phụ cấp xăng . Ở công trình bao ăn và nhà nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV kinh tuyến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV kinh tuyến

Công ty TNHH TM DV kinh tuyến

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, Đường Tam Bình, KP. 7, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

