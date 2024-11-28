Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Đông Mai, Quảng Yên - Bắc Ninh, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng tại hiện trường.

- Đảm bảo chất lượng thi công theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định và yêu cầu của dự án.

- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh về chất lượng.

- Phụ trách công tác hoàn công, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu cuối công trình, hồ sơ chất lượng của Dự án

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường chuyên ngành có liên quan đến xây dựng

- Đã có kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư QC từ 6 tháng trở lên

- Làm việc tại các dự án tỉnh theo sắp xếp

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ra quyết định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực, không nợ lương, chậm lương

- Hỗ trợ ăn/ở tại các Dự án được phân công

- Lương tháng 13; Thưởng cuối năm; Thưởng tiến độ

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

