Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
- Kiên Giang: Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Kiểm tra, sắp xếp, phân phối tài liệu thuộc các Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện và của TQMB ban hành theo quy định.
Hướng dẫn lập các hồ sơ chất lượng cho các Phòng/Ban chức năng, các Khối, Chi nhánh, Ban QLDA khi được yêu cầu.
Trợ lý cho Giám đốc chất lượng trong việc xắp xếp Hệ thống tài liệu, Hồ sơ liên quan của TQMB. Biên tập, biên soạn, chỉnh sửa tài liệu của TQMB và sắp xếp các cuộc họp của TQMB khi có yêu cầu từ Giám đốc chất lượng.
Tham gia đoàn kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các Quá trình (hoạt động), Quy trình, Biểu mẫu, Hướng dẫn, Quy chế, Quy định, Chỉ dẫn công trường và các yêu cầu tuân thủ khác liên quan đến TQMB.
Tìm hiểu Biện pháp thi công, Biện Pháp an toàn của các Công trình Dự án và các Spec., Tiêu chuẩn , Quy phạm đang áp dụng tại các Công trình dự án để thực thi công việc, nhiệm vụ hiệu quả.
Làm việc với đối tác, khách hàng trong và ngoài Công ty khi được ủy quyền liên quan đến chất lượng công trình.
Hỗ trợ các chương trình, bộ phận đào tạo về nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực trong Quản trị chất lượng.
Lập báo cáo sự vụ, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất liên quan đến nhiệm vụ công việc mà Giám đốc chất lượng giao cho liên quan đến các hoạt động chất lượng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 25 – 30
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện, Nhiệt, Kinh tế xây dựng
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm các dự án MEP
Thành thạo về tin học văn phòng, Autocad
Hiểu các nguyên lý kỹ thuật cốt lõi để áp dụng linh hoạt cho các hoạt động trên công trường.
Mong muốn được mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng của bản thân
Tiếng Anh giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Thưởng hấp dẫn, Phụ cấp công trình
Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm
Về sớm 1 tiếng vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)
