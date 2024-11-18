Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 28 Triệu

Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 28 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT

Quản lý chất lượng công trinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT

Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Tân Trào, Sơn Dương ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

-Bóc tách khối lượng công trình, dự toán khối lượng.
-Tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công, thuyết minh bản vẽ thi công.
-Kiểm soát, theo dõi tiến độ thực hiện theo hồ sơ khối lượng của gói thầu.
-Làm việc với các bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình.
-Tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh toán và quyết toán.
-Thực hiện hồ sơ thanh, quyết toán công trình.
-Thực hiện các công việc dưới sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam
-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng/kinh tế xây dựng.
-Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-Thành thạo tin học văn phòng, Autocad và các phần mềm ứng dụng liên quan.
-Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát, báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: tối thiểu 20.000.000/tháng (Mức lương có thể thay đổi cao hơn phù hợp với năng lực cá nhân)
- Hỗ trợ đi lại, ăn ở công tác
- Thưởng dự án, thưởng sáng tạo, thưởng lễ, Tết, thưởng thâm niên...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
- Hưởng các chế độ bảo hiểm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... theo đúng quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 243 Trường Chinh, Nam Tiến, Phổ yên, Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất