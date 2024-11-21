Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập báo cáo, phân tích

Kiểm tra khối lượng, mẫu vật liệu, lập tiến độ thi công

Tìm kiếm, thương thảo chi phí, làm việc với nhà thầu phụ, nhà cung cấp

Theo dõi, kiểm soát tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình và xưởng

Theo dõi, kiểm soát nghiệm thu quyết toán giữa các bên

Giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành xây dựng

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Am hiểu về ngành nội thất

Thành thạo tiếng Anh (sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài)

Có khả năng đi công tác tỉnh, công tác nước ngoài

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Các khoản phụ cấp khác

BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm công trình

Xét tăng lương hằng năm

Chế độ thưởng Lễ, Tết hấp dẫn

