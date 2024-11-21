Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Phú
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập báo cáo, phân tích
Kiểm tra khối lượng, mẫu vật liệu, lập tiến độ thi công
Tìm kiếm, thương thảo chi phí, làm việc với nhà thầu phụ, nhà cung cấp
Theo dõi, kiểm soát tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình và xưởng
Theo dõi, kiểm soát nghiệm thu quyết toán giữa các bên
Giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành xây dựng
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Am hiểu về ngành nội thất
Thành thạo tiếng Anh (sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài)
Có khả năng đi công tác tỉnh, công tác nước ngoài
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Các khoản phụ cấp khác
BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm công trình
Xét tăng lương hằng năm
Chế độ thưởng Lễ, Tết hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
