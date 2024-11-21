Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Quản lý chất lượng công trinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập báo cáo, phân tích
Kiểm tra khối lượng, mẫu vật liệu, lập tiến độ thi công
Tìm kiếm, thương thảo chi phí, làm việc với nhà thầu phụ, nhà cung cấp
Theo dõi, kiểm soát tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình và xưởng
Theo dõi, kiểm soát nghiệm thu quyết toán giữa các bên
Giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành xây dựng
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Am hiểu về ngành nội thất
Thành thạo tiếng Anh (sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài)
Có khả năng đi công tác tỉnh, công tác nước ngoài

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Các khoản phụ cấp khác
BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm công trình
Xét tăng lương hằng năm
Chế độ thưởng Lễ, Tết hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 546 Lê Trọng tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất