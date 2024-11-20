Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 117 Tố Hữu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh

- Bóc tách khối lượng, Kiểm tra khối lượng thanh toán tổ đội, nhà thầu phụ theo dự án được giao hoặc

- Lập hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng và thanh toán, quyết toán theo công trình hoặc

- Các công việc khác (nếu có) theo sự phân công của Ban Chỉ huy công trình.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường đại học trở lên chuyên ngành có liên quan đến xây dựng/quản lý dự án

Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư QS, kỹ sư QC

Có thể làm việc tại các dự án tỉnh theo sắp xếp, phân công của công ty

Có Chứng chỉ Định Giá Xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước

Cty đóng BHXH đầy đủ

Có chế độ khen thưởng, đánh giá cuối năm

Tạo điều kiện thuận lợi để làm tốt công việc

Phép năm, lương 13, sinh nhật, hỗ trợ ốm đau, cưới hỏi, vu lan...đầy đủ

