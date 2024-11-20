Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 117 Tố Hữu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Bóc tách khối lượng, Kiểm tra khối lượng thanh toán tổ đội, nhà thầu phụ theo dự án được giao hoặc
- Lập hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng và thanh toán, quyết toán theo công trình hoặc
- Các công việc khác (nếu có) theo sự phân công của Ban Chỉ huy công trình.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học trở lên chuyên ngành có liên quan đến xây dựng/quản lý dự án
Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư QS, kỹ sư QC
Có thể làm việc tại các dự án tỉnh theo sắp xếp, phân công của công ty
Có Chứng chỉ Định Giá Xây dựng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty có đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước
Cty đóng BHXH đầy đủ
Có chế độ khen thưởng, đánh giá cuối năm
Tạo điều kiện thuận lợi để làm tốt công việc
Phép năm, lương 13, sinh nhật, hỗ trợ ốm đau, cưới hỏi, vu lan...đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
