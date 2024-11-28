Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Quản lý chất lượng công trinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng công trinh Tại Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Lô 88, TT4 KĐT thành phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng công trinh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Đề xuất và đưa ra quy trình thực hiện, biện pháp thi công phù hợp với những yêu cầu cụ thể của từng dự án
- Đưa ra các tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn công việc chi tiết cho từng dự án cụ thể và lưu hồ sơ quản lý chất lượng
- Thực hiện và kiểm soát tiến độ trình duyệt mẫu vật tư, kiểm tra chất lượng và các công tác liên quan phù hợp tiến độ dự án.
- Theo dõi, quản lý chất lượng vật tư đúng phạm vi công việc theo hợp đồng.
- Kiểm tra chất lượng thiết bị phục vụ cho dự án.
- Lưu trữ các hồ sơ nghiệm thu, phục vụ công tác bàn giao, quyết toán với bên A.
- Theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng phụ trách;

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Biết lái xe là 1 lợi thế
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành;
- Sử dụng thành thạo các phầm mềm: Autocad, project, excel ...
- Có trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, chăm chỉ.
- Làm việc cẩn thận, hiệu quả, xử lý công việc nhanh gọn.
- ƯU TIÊN CÁC ỨNG VIÊN ĐÃ TỪNG ĐI THI CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG.

Tại Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực, Từ 12.000.000 đến 17.000.000
- Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc
- Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty, nghỉ hưởng lương vào các ngày Lễ Tết
- Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước, lương tháng thứ 13, thưởng dự án, hiếu, hỷ, sinh nhật....
- Ăn trưa tại Văn phòng (Công ty chi trả chi phí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Lô 88, TT4 KĐT thành phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

