Công việc Technical Manager

-

Có 80 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Technical Manager Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Technical Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tdcx Malaysia SDN. BHD
Tuyển Technical Manager Tdcx Malaysia SDN. BHD làm việc tại Quốc tế thu nhập 1 - 15 USD
Tdcx Malaysia SDN. BHD
Hạn nộp: 29/08/2025
Quốc tế Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Technical Manager Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 25 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Liên Danh MC - Hdec - Cc1
Tuyển Technical Manager Liên Danh MC - Hdec - Cc1 làm việc tại Quảng Trị thu nhập 1 - 15 USD
Liên Danh MC - Hdec - Cc1
Hạn nộp: 15/08/2025
Quảng Trị Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hanlim Vietnam
Tuyển Technical Manager Công Ty TNHH Hanlim Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hanlim Vietnam
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Tuyển Technical Manager CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/07/2025
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hyosung Vietnam Corp
Tuyển Technical Manager Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Hyosung Vietnam Corp
Hạn nộp: 25/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Technical Manager Coats Phong Phu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mettler-Toledo Viet Nam LLC
Tuyển Technical Manager Mettler-Toledo Viet Nam LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mettler-Toledo Viet Nam LLC
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Technical Manager Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 2 - 5 USD
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Tĩnh Hải Phòng Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ref Group Vietnam
Tuyển Technical Manager Công Ty TNHH Ref Group Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty TNHH Ref Group Vietnam
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Technical Manager Coats Phong Phu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle
Tuyển Technical Manager Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 650 USD
Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Technical Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Technical Manager Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Indium Corporation of America
Tuyển Technical Manager Indium Corporation of America làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Indium Corporation of America
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Technical Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Technical Manager Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TMA Technology Group
Tuyển Technical Manager TMA Technology Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TMA Technology Group
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Macdermid Performance Solutions
Tuyển Technical Manager Công Ty TNHH Macdermid Performance Solutions làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Macdermid Performance Solutions
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Technical Manager Coats Phong Phu làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 27/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Technical Manager Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Technical Manager Abbott làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Technical Manager Coats Phong Phu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hanlim Vietnam
Tuyển Technical Manager Công Ty TNHH Hanlim Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hanlim Vietnam
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VUS - The English Center
Tuyển Technical Manager VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VUS - The English Center
Hạn nộp: 05/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Automotive R&D Center In HCMC
Tuyển Technical Manager Bosch Automotive R&D Center In HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Automotive R&D Center In HCMC
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Virtuos Studios In Vietnam
Tuyển Technical Manager Virtuos Studios In Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Virtuos Studios In Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.
Tuyển Technical Manager Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 700 USD
Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager

Technical Manager là vị trí quản lý lĩnh vực kỹ thuật trong doanh nghiệp. Công việc của một Technical Manager sẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ việc liên quan tới hệ thống kỹ thuật trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo quá trình vận hành diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, việc làm Technical Manager còn có trách nhiệm quản lý và đưa ra đánh giá, tìm giải pháp cải thiện hiệu suất.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager có xu hướng tăng mạnh khi ngành công nghệ thông tin có sự phát triển bùng nổ. Việc làm này nhận được sự quan tâm của đông đảo các doanh nghiệp, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM - nơi tập trung các công ty hàng đầu về lĩnh vực ngành công nghệ thông tin.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager

Technical Manager thu hút người lao động khi là việc làm có cơ hội thăng tiến từ vị trí nhân viên lên Quản lý cấp cao, Trưởng phòng hoặc Giám đốc với thời gian từ 3 – 5 năm kinh nghiệm. Hơn nữa, việc làm Technical Manager còn hấp dẫn người lao động bởi mức lương “khủng” và có cơ hội làm công tác tại các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài.

2. Mức lương trung bình của Technical Manager

Mức lương của việc làm Technical Manager thuộc top cao trên thị trường lao động khi các doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách và đãi ngộ hấp dẫn nhằm chiêu mộ nhân tài. Dưới đây là mức lương tham khảo của Technical Manager, tuỳ từng số năm nghiệm và vị trí mà có sự phân bổ khác nhau:

Mức lương Technical Manager theo kinh nghiệm:

Việc làm Technical Manager

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Technical Manager

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 – 25.000.000

Technical Manager

(3-4 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 35.000.000

Technical Manager

(5 năm kinh nghiệm trở lên)

40.000.000 – 60.000.000

Technical Manager

(tiếng Nhật N1, N2)

45.000.000 – 75.000.000

Technical Manager

(tiếng Anh)

40.000.000 – 70.000.000

Mức lương Technical Manager theo công việc:

Việc làm Technical Manager

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Technical Manager Web

25.000.000 – 40.000.000

Technical Manager AI

45.000.000 – 80.000.000

Technical Manager Project

35.000.000 – 55.000.000

Software Engineer Manager

25.000.000 – 60.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của Technical Manager

Technical Manager là việc làm đặc thù, đòi hỏi ứng viên phải có đầy đủ kiến thức chuyên môn và những kỹ năng cần thiết khác. Tuỳ theo ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp mà yêu cầu việc làm Technical Manager có sự khác biệt. Tuy nhiên, Technical Manager sẽ thường đảm nhận những công việc điển hình sau đây:

Mô tả chi tiết công việc của Technical Manager
Mô tả chi tiết công việc của Technical Manager

  • Hướng dẫn và chỉ đạo công việc cho các nhân viên trong bộ phận hoàn thành nhiệm vụ.

  • Technical Manager tiến hành phân tích và đánh giá tình trạng tổng thể của hệ thống kỹ thuật doanh nghiệp nhằm tìm ra vấn đề, khắc phục sự cố nhanh chóng.

  • Nhiệm vụ của việc làm Technical Manager là khi có những vấn đề kỹ thuật phát sinh sẽ cần nhanh chóng xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả nhất.

  • Technical Manager cũng phải duy trì và phát triển mối quan hệ giữa khách hàng với doanh nghiệp. Vì Technical Manager sẽ là người tiếp nhận thông tin khiếu nại, phản hồi của khách hàng về mặt kỹ thuật để có phương thức cải thiện chất lượng sản phẩm.

4. Việc làm Technical Manager phổ biến

Việc làm Technical Manager giữ vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp khi đưa ra quy trình, tiêu chuẩn và những chính sách nhằm đảm bảo hệ thống kỹ thuật vận hành liên tục mang lại hiệu quả cao nhất. Technical Manager hiện tuyển dụng đa dạng, phổ biến nhất phải kể đến những vị trí sau:

4.1. Technical Manager Web

Technical Manager Web là một trong những vị trí tuyển dụng nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động. Việc làm Technical Manager này sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển framework, các chuẩn lập trình và thư viên giúp team tăng tốc độ, giảm rủi ro trong quá trình phát triển. Vị trí việc làm này cũng đảm nhận triển khai và áp những kỹ thuật code tốt nhất trong các ngôn ngữ cụ thể, định hướng, quy hoạch, xây dựng kiến trúc hệ thống.

Technical Manager Web là một trong những vị trí tuyển dụng nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động
Technical Manager Web là một trong những vị trí tuyển dụng nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động

Đối với tuyển dụng việc làm Technical Manager Web, người lao động cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như:

  • Có kỹ năng quản lý công việc, giải quyết vấn đề

  • Đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

  • Có 2 năm kinh nghiệm trong quản lý phát triển sản phẩm và ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm.

  • Thành thạo ngôn ngữ lập trình và NodeJS, Golang, PHP, ReactJS, RESTful, Database, Web Server, RabbitMQ, Kafka,…

Hiện việc làm Technical Manager Web được các doanh nghiệp lớn tuyển dụng với mức lương hấp dẫn như KiotViet, Công ty CP giải pháp phát triển Tiên Phong,…

4.2. Technical Manager AI

Technical Manager AI là vị trí tuyển dụng việc làm ngành Công nghệ thông tin được nhiều người lao động quan tâm bởi mức lương tương đối hấp dẫn. Technical Manager AI sẽ đảm nhận các công việc gồm xây dựng, đề xuất định hướng phát triển và thiết kế kiến trúc AI cho các sản phẩm.

Đồng thời, việc làm Technical Manager này sẽ tổ chức nghiên cứu để triển khai tối ưu mô hình đảm bảo khả năng mở rộng và phù hợp với cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, Technical Manager AI cũng sẽ đánh giá chất lượng công việc chuyên môn, đào tạo và huấn luyện nhân viên trong bộ phận.

Technical Manager AI sẽ đảm nhận các công việc gồm xây dựng, đề xuất định hướng phát triển và thiết kế kiến trúc AI cho các sản phẩm
Technical Manager AI sẽ đảm nhận các công việc gồm xây dựng, đề xuất định hướng phát triển và thiết kế kiến trúc AI cho các sản phẩm

Đối với tuyển dụng việc làm Technical Manager AI, ứng viên sẽ cần đảm bảo những yêu cầu như sau:

  • Có kỹ năng quản lý, phát triển đội nhóm và giải quyết vấn đề

  • Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc Nhật

  • Có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá và so sánh mô hình AI

  • Có kiến thức sâu rộng về triển khai mô hình AI trong môi trường On Premise và Cloud

  • Sử dụng thành thạo 1 trong những ngôn ngữ AI framework như Pytorch, Tensorflow,..

  • Có kinh nghiệm 5 năm trở lên lĩnh vực AI, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý nhóm kỹ sư AI.

  • Thành thạo 1 trong những ngôn ngữ lập trình và thư viện tối ưu mô hình AI như C++, Python, TensorRT, ONXX Runtime,…

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, AI, Khoa học máy tính, toán tin ứng dụng hoặc một số ngành liên quan

Hiện vị trí việc làm Technical Manager AI được các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ chú trọng tuyển dụng như FPT, Công ty Cổ phần GEM, Simple Tech Investment,…

4.3. Technical Manager Project

Technical Manager Project là vị trí việc làm chịu trách nhiệm tiếp nhận những yêu cầu từ những dự án và tiến hành phân tích chi tiết, xây dựng kế hoạch thực hiện, phát triển sản phẩm. Technical Manager Project sẽ quản lý đội ngũ phát triển phần mềm nhằm đảm bảo triển khai đúng tiến độ và chất lượng.

Technical Manager Project sẽ quản lý đội ngũ phát triển phần mềm nhằm đảm bảo triển khai đúng tiến độ và chất lượng
Technical Manager Project sẽ quản lý đội ngũ phát triển phần mềm nhằm đảm bảo triển khai đúng tiến độ và chất lượng

Để ứng tuyển việc làm Technical Manager Project thành công, người lao động sẽ cần đảm bảo những yêu cầu sau:

  • Có khả năng viết truy vấn SQL

  • Kinh nghiệm làm việc với DevOps, AWS

  • Có hiểu thức sâu rộng về cơ sở dữ liệu Oracle, PostgreSQL

  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm

  • Đọc hiểu và giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

  • Có khả năng phân tích, tư duy logic, đàm phán và giải quyết vấn đề

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin ứng dụng, Khoa học máy tính hoặc những ngành liên quan.

  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phát triển và xây dựng Web, App dựa trên nền tảng C# như ASP.NET MVC, .NET Core, Entity Framework hoặc nền tảng PHP, Nodejs, Nextjs, React,…

Công ty TNHH Advesa, NIC Global, TGL Solutions, OL Vietnam,… là những doanh nghiệp hàng đầu đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager Project.

4.5. Software Engineer Manager

Software Engineer Manager sẽ chịu trách nghiệm giám sát nhóm kỹ sư nhằm đảm bảo hoàn thành dự án phần mềm theo đúng tiến độ, ngân sách. Vị trí việc làm này cũng có nhiệm vụ tuyển dụng và đào tạo nhân viên kỹ thuật, hỗ trợ thử nghiệm, khắc phục sự cố dự án phần mềm.

Software Engineer Manager sẽ chịu trách nghiệm giám sát nhóm kỹ sư nhằm đảm bảo hoàn thành dự án phần mềm theo đúng tiến độ và ngân sách
Software Engineer Manager sẽ chịu trách nghiệm giám sát nhóm kỹ sư nhằm đảm bảo hoàn thành dự án phần mềm theo đúng tiến độ và ngân sách

Đối với tuyển dụng việc làm Software Engineer Manager, ứng viên ngoài tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc một số ngành tương đương thì cần đảm bảo những yêu cầu sau:

  • Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

  • Có khả năng thiết kế hệ thống và đề xuất giải pháp kỹ thuật

  • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong quản lý nhóm phát triển phần mềm

  • Am hiểu nhiều ngôn ngữ lập trình và có khả năng làm việc cả backend và frontend/mobile

  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Kiến trúc sư phần mềm Software Architect Technical Manager hoặc các vai trò tương đương.

Hiện việc làm Software Engineer Manager được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng như NIC Global, FPT, Công ty CP SMARTOSC, Công ty TNHH UE Việt Nam,…

5. Yêu cầu đối với việc làm Technical Manager

Technical Manager đóng vai trò quan trọng đối với những doanh nghiệp khi đảm bảo hệ thống kỹ thuật vận hành đạt hiệu quả nhất. Đối với tuyển dụng việc làm Technical Manager, doanh nghiệp sẽ đưa ra những yêu cầu cơ bản sau.

Yêu cầu đối với việc làm Technical Manager
Yêu cầu đối với việc làm Technical Manager

Về trình độ và kinh nghiệm:

Về kỹ năng:

  • Chịu được áp lực

  • Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán

  • Có tư duy logic, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm

  • Có kỹ năng giải quyết và đưa ra quyết định chính xác, nhanh chóng

  • Có kỹ năng đào tạo, xây dựng và hướng dẫn quy trình cho đội nhóm

  • Ứng viên việc làm Technical Manager cần có kỹ năng phân tích và quản lý tốt

7. Khu vực tìm việc làm Technical Manager nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager có xu hướng tăng cao, đặc biệt tại những khu vực phát triển mạnh về công nghệ như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM giúp mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho người lao động.

7.1. Tuyển dụng việc làm Technical Manager Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm văn hoá - kinh tế - khoa học - xã hội của cả nước. Đây cũng là nơi có tốc độ phát triển nhanh, xuất hiện hàng loạt các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager tại Hà Nội cũng tăng mạnh.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager tại Hà Nội tăng mạnh
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager tại Hà Nội tăng mạnh

Những công ty tại Hà Nội thường xuyên mở các đợt tuyển dụng nhằm tìm kiếm ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm tại các vị trí như Technical Manager AI, Technical Manager Web, Software engineer Manager,... Mức lương cho việc làm Technical Manager khu vực Hà Nội dao động từ 25.000.000 – 65.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ theo kinh nghiệm và vị trí.

7.2. Tuyển dụng việc làm Technical Manager TP.HCM

Tương tự Hà Nội, TP.HCM là khu vực có tốc độ phát triển toàn diện ở mọi lĩnh vực. Đặc biệt, ngành Công nghệ thông tin tại đây sôi động nhất cả nước khi có nguồn vốn đầu từ dồi dào từ các doanh nghiệp nước ngoài và được nhà nước chú trọng. Chính điều này đã giúp gia tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager tại TP.HCM.

Mức lương cho việc làm Technical Manager tại khu vực TP.HCM dao động từ 30.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương cho việc làm Technical Manager tại khu vực TP.HCM dao động từ 30.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng

Các công ty tại đây có xu hướng tìm kiếm các ứng viên giàu kinh nghiệm và trình độ cao cho các vị trí như Technical Manager Web, Technical Manager AI, Technical Manager Project và Software Engineer Manager. Mức lương cho việc làm này tại khu vực TP.HCM tuỳ từng vị trí và kinh nghiệm sẽ dao động từ 30.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng.

7.3. Tuyển dụng việc làm Technical Manager Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố đáng sống vớivà có tốc độ phát triển nhanh giúp mang lại cơ hội việc làm cho người lao động. Trong đó, Technical Manager cũng nhận được sự quan tâm lớn khi được các doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng nhằm tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho những vị trí như Technical Manager Project, Software Engineer Manager và Technical Manager AI. Mức lương dao động cho việc làm Technical Manager tại khu vực này dao động từ 25.000.000 – 45.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác có nhu cầu tuyển dụng Technical Manager như Bình Dương, Cần Thơ và Hải Phòng. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức thu nhập cho việc làm Technical Manager tại những khu vực này cũng khá hấp dẫn.

Việc làm Technical Manager hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường lao động bởi xu hướng thay đổi công nghệ và áp dụng những hệ thống, phần mềm trong sản xuất, kinh doanh. Việc làm này không chỉ được các doanh nghiệp chú trọng mà người lao động còn đặc biệt quan tâm bởi mức lương hấp dẫn, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao như Trưởng phòng, Giám đốc hoặc làm việc tại các tập đoàn nước ngoài.