Công việc Technical Manager

Technical Manager là vị trí quản lý lĩnh vực kỹ thuật trong doanh nghiệp. Công việc của một Technical Manager sẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ việc liên quan tới hệ thống kỹ thuật trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo quá trình vận hành diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, việc làm Technical Manager còn có trách nhiệm quản lý và đưa ra đánh giá, tìm giải pháp cải thiện hiệu suất.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager có xu hướng tăng mạnh khi ngành công nghệ thông tin có sự phát triển bùng nổ. Việc làm này nhận được sự quan tâm của đông đảo các doanh nghiệp, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM - nơi tập trung các công ty hàng đầu về lĩnh vực ngành công nghệ thông tin.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager

Technical Manager thu hút người lao động khi là việc làm có cơ hội thăng tiến từ vị trí nhân viên lên Quản lý cấp cao, Trưởng phòng hoặc Giám đốc với thời gian từ 3 – 5 năm kinh nghiệm. Hơn nữa, việc làm Technical Manager còn hấp dẫn người lao động bởi mức lương “khủng” và có cơ hội làm công tác tại các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài.

2. Mức lương trung bình của Technical Manager

Mức lương của việc làm Technical Manager thuộc top cao trên thị trường lao động khi các doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách và đãi ngộ hấp dẫn nhằm chiêu mộ nhân tài. Dưới đây là mức lương tham khảo của Technical Manager, tuỳ từng số năm nghiệm và vị trí mà có sự phân bổ khác nhau:

Mức lương Technical Manager theo kinh nghiệm:

Việc làm Technical Manager Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Technical Manager (1-3 năm kinh nghiệm) 12.000.000 – 25.000.000 Technical Manager (3-4 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 35.000.000 Technical Manager (5 năm kinh nghiệm trở lên) 40.000.000 – 60.000.000 Technical Manager (tiếng Nhật N1, N2) 45.000.000 – 75.000.000 Technical Manager (tiếng Anh) 40.000.000 – 70.000.000

Mức lương Technical Manager theo công việc:

Việc làm Technical Manager Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Technical Manager Web 25.000.000 – 40.000.000 Technical Manager AI 45.000.000 – 80.000.000 Technical Manager Project 35.000.000 – 55.000.000 Software Engineer Manager 25.000.000 – 60.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của Technical Manager

Technical Manager là việc làm đặc thù, đòi hỏi ứng viên phải có đầy đủ kiến thức chuyên môn và những kỹ năng cần thiết khác. Tuỳ theo ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp mà yêu cầu việc làm Technical Manager có sự khác biệt. Tuy nhiên, Technical Manager sẽ thường đảm nhận những công việc điển hình sau đây:

Hướng dẫn và chỉ đạo công việc cho các nhân viên trong bộ phận hoàn thành nhiệm vụ.

Technical Manager tiến hành phân tích và đánh giá tình trạng tổng thể của hệ thống kỹ thuật doanh nghiệp nhằm tìm ra vấn đề, khắc phục sự cố nhanh chóng.

Nhiệm vụ của việc làm Technical Manager là khi có những vấn đề kỹ thuật phát sinh sẽ cần nhanh chóng xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả nhất.

Technical Manager cũng phải duy trì và phát triển mối quan hệ giữa khách hàng với doanh nghiệp. Vì Technical Manager sẽ là người tiếp nhận thông tin khiếu nại, phản hồi của khách hàng về mặt kỹ thuật để có phương thức cải thiện chất lượng sản phẩm.

4. Việc làm Technical Manager phổ biến

Việc làm Technical Manager giữ vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp khi đưa ra quy trình, tiêu chuẩn và những chính sách nhằm đảm bảo hệ thống kỹ thuật vận hành liên tục mang lại hiệu quả cao nhất. Technical Manager hiện tuyển dụng đa dạng, phổ biến nhất phải kể đến những vị trí sau:

4.1. Technical Manager Web

Technical Manager Web là một trong những vị trí tuyển dụng nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động. Việc làm Technical Manager này sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển framework, các chuẩn lập trình và thư viên giúp team tăng tốc độ, giảm rủi ro trong quá trình phát triển. Vị trí việc làm này cũng đảm nhận triển khai và áp những kỹ thuật code tốt nhất trong các ngôn ngữ cụ thể, định hướng, quy hoạch, xây dựng kiến trúc hệ thống.

Đối với tuyển dụng việc làm Technical Manager Web, người lao động cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như:

Có kỹ năng quản lý công việc, giải quyết vấn đề

Đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có 2 năm kinh nghiệm trong quản lý phát triển sản phẩm và ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm.

Thành thạo ngôn ngữ lập trình và NodeJS, Golang, PHP, ReactJS, RESTful, Database, Web Server, RabbitMQ, Kafka,…

Hiện việc làm Technical Manager Web được các doanh nghiệp lớn tuyển dụng với mức lương hấp dẫn như KiotViet, Công ty CP giải pháp phát triển Tiên Phong,…

4.2. Technical Manager AI

Technical Manager AI là vị trí tuyển dụng việc làm ngành Công nghệ thông tin được nhiều người lao động quan tâm bởi mức lương tương đối hấp dẫn. Technical Manager AI sẽ đảm nhận các công việc gồm xây dựng, đề xuất định hướng phát triển và thiết kế kiến trúc AI cho các sản phẩm.

Đồng thời, việc làm Technical Manager này sẽ tổ chức nghiên cứu để triển khai tối ưu mô hình đảm bảo khả năng mở rộng và phù hợp với cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, Technical Manager AI cũng sẽ đánh giá chất lượng công việc chuyên môn, đào tạo và huấn luyện nhân viên trong bộ phận.

Đối với tuyển dụng việc làm Technical Manager AI, ứng viên sẽ cần đảm bảo những yêu cầu như sau:

Có kỹ năng quản lý, phát triển đội nhóm và giải quyết vấn đề

Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc Nhật

Có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá và so sánh mô hình AI

Có kiến thức sâu rộng về triển khai mô hình AI trong môi trường On Premise và Cloud

Sử dụng thành thạo 1 trong những ngôn ngữ AI framework như Pytorch, Tensorflow,..

Có kinh nghiệm 5 năm trở lên lĩnh vực AI, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý nhóm kỹ sư AI.

Thành thạo 1 trong những ngôn ngữ lập trình và thư viện tối ưu mô hình AI như C++, Python, TensorRT, ONXX Runtime,…

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, AI, Khoa học máy tính, toán tin ứng dụng hoặc một số ngành liên quan

Hiện vị trí việc làm Technical Manager AI được các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ chú trọng tuyển dụng như FPT, Công ty Cổ phần GEM, Simple Tech Investment,…

4.3. Technical Manager Project

Technical Manager Project là vị trí việc làm chịu trách nhiệm tiếp nhận những yêu cầu từ những dự án và tiến hành phân tích chi tiết, xây dựng kế hoạch thực hiện, phát triển sản phẩm. Technical Manager Project sẽ quản lý đội ngũ phát triển phần mềm nhằm đảm bảo triển khai đúng tiến độ và chất lượng.

Để ứng tuyển việc làm Technical Manager Project thành công, người lao động sẽ cần đảm bảo những yêu cầu sau:

Có khả năng viết truy vấn SQL

Kinh nghiệm làm việc với DevOps, AWS

Có hiểu thức sâu rộng về cơ sở dữ liệu Oracle, PostgreSQL

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm

Đọc hiểu và giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Có khả năng phân tích, tư duy logic, đàm phán và giải quyết vấn đề

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin ứng dụng, Khoa học máy tính hoặc những ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phát triển và xây dựng Web, App dựa trên nền tảng C# như ASP.NET MVC, .NET Core, Entity Framework hoặc nền tảng PHP, Nodejs, Nextjs, React,…

Công ty TNHH Advesa, NIC Global, TGL Solutions, OL Vietnam,… là những doanh nghiệp hàng đầu đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager Project.

4.5. Software Engineer Manager

Software Engineer Manager sẽ chịu trách nghiệm giám sát nhóm kỹ sư nhằm đảm bảo hoàn thành dự án phần mềm theo đúng tiến độ, ngân sách. Vị trí việc làm này cũng có nhiệm vụ tuyển dụng và đào tạo nhân viên kỹ thuật, hỗ trợ thử nghiệm, khắc phục sự cố dự án phần mềm.

Đối với tuyển dụng việc làm Software Engineer Manager, ứng viên ngoài tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc một số ngành tương đương thì cần đảm bảo những yêu cầu sau:

Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Có khả năng thiết kế hệ thống và đề xuất giải pháp kỹ thuật

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong quản lý nhóm phát triển phần mềm

Am hiểu nhiều ngôn ngữ lập trình và có khả năng làm việc cả backend và frontend/mobile

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Kiến trúc sư phần mềm Software Architect Technical Manager hoặc các vai trò tương đương.

Hiện việc làm Software Engineer Manager được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng như NIC Global, FPT, Công ty CP SMARTOSC, Công ty TNHH UE Việt Nam,…

5. Yêu cầu đối với việc làm Technical Manager

Technical Manager đóng vai trò quan trọng đối với những doanh nghiệp khi đảm bảo hệ thống kỹ thuật vận hành đạt hiệu quả nhất. Đối với tuyển dụng việc làm Technical Manager, doanh nghiệp sẽ đưa ra những yêu cầu cơ bản sau.

Về trình độ và kinh nghiệm:

Đọc hiểu, giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Tốt nghiệp Đại học các ngành Điện tử viễn thông, ngành An toàn thông tin, ngành Công nghệ thông tin, Tin học.

Có kinh nghiệm trong ngành An ninh bảo mật và ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý.

Về kỹ năng:

Chịu được áp lực

Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán

Có tư duy logic, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm

Có kỹ năng giải quyết và đưa ra quyết định chính xác, nhanh chóng

Có kỹ năng đào tạo, xây dựng và hướng dẫn quy trình cho đội nhóm

7. Khu vực tìm việc làm Technical Manager nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager có xu hướng tăng cao, đặc biệt tại những khu vực phát triển mạnh về công nghệ như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM giúp mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho người lao động.

7.1. Tuyển dụng việc làm Technical Manager Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm văn hoá - kinh tế - khoa học - xã hội của cả nước. Đây cũng là nơi có tốc độ phát triển nhanh, xuất hiện hàng loạt các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager tại Hà Nội cũng tăng mạnh.

Những công ty tại Hà Nội thường xuyên mở các đợt tuyển dụng nhằm tìm kiếm ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm tại các vị trí như Technical Manager AI, Technical Manager Web, Software engineer Manager,... Mức lương cho việc làm Technical Manager khu vực Hà Nội dao động từ 25.000.000 – 65.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ theo kinh nghiệm và vị trí.

7.2. Tuyển dụng việc làm Technical Manager TP.HCM

Tương tự Hà Nội, TP.HCM là khu vực có tốc độ phát triển toàn diện ở mọi lĩnh vực. Đặc biệt, ngành Công nghệ thông tin tại đây sôi động nhất cả nước khi có nguồn vốn đầu từ dồi dào từ các doanh nghiệp nước ngoài và được nhà nước chú trọng. Chính điều này đã giúp gia tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm Technical Manager tại TP.HCM.

Các công ty tại đây có xu hướng tìm kiếm các ứng viên giàu kinh nghiệm và trình độ cao cho các vị trí như Technical Manager Web, Technical Manager AI, Technical Manager Project và Software Engineer Manager. Mức lương cho việc làm này tại khu vực TP.HCM tuỳ từng vị trí và kinh nghiệm sẽ dao động từ 30.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng.

7.3. Tuyển dụng việc làm Technical Manager Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố đáng sống vớivà có tốc độ phát triển nhanh giúp mang lại cơ hội việc làm cho người lao động. Trong đó, Technical Manager cũng nhận được sự quan tâm lớn khi được các doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng nhằm tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho những vị trí như Technical Manager Project, Software Engineer Manager và Technical Manager AI. Mức lương dao động cho việc làm Technical Manager tại khu vực này dao động từ 25.000.000 – 45.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác có nhu cầu tuyển dụng Technical Manager như Bình Dương, Cần Thơ và Hải Phòng. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức thu nhập cho việc làm Technical Manager tại những khu vực này cũng khá hấp dẫn.

Việc làm Technical Manager hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường lao động bởi xu hướng thay đổi công nghệ và áp dụng những hệ thống, phần mềm trong sản xuất, kinh doanh. Việc làm này không chỉ được các doanh nghiệp chú trọng mà người lao động còn đặc biệt quan tâm bởi mức lương hấp dẫn, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao như Trưởng phòng, Giám đốc hoặc làm việc tại các tập đoàn nước ngoài.