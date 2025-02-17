Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Đến 20 Triệu

· Thông qua điện thoại, nhắn tin, các phương tiện khác thuyết phục khách hàng có liên quan trả khoản vay nợ, trao đổi qua điện thoại, chỉ dẫn khách hàng các phương thức thanh toán chính xác, đảm bảo.

· Nhận thông tin, nhập thông tin và cập nhật thông tin của các khách hàng cần phải thu hồi nợ.

· Cập nhật kịp thời, bổ sung tài liệu của khách hàng và bảo đảm tài liệu mang tính xác thực.

· Hoàn thành mục tiêu thành tích của cả nhóm và mục tiêu thành tích của cá nhân.

· Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp quản lý khi gặp khó khăn phát sinh trong công việc.

· Thực hiện các công việc khác phát sinh khác nếu có.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Ứng viên ở TP.HCM

· Có khả năng giao tiếp với nhiều khách hàng khác nhau.

· Kiên trì, thái độ làm việc tích cực, khả năng ứng biến tốt.

· Biết sử dụng tin học văn phòng.

· Có laptop/PC và tai nghe tại nhà

Tại CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY Thì Được Hưởng Những Gì

· Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, ổn định lâu dài.

· Lương: 2 tháng thử việc là 6 - 7.000.000đ/tháng, sau thử việc là 6.5 - 7.500.000đ/tháng.

· Thưởng KPI hàng tháng theo năng suất: tối thiểu là 5.500.000đ, và không giới hạn tối đa tiền thưởng KPI.

· Thưởng lương tháng 13 hàng năm sau khi hoàn tất một năm làm việc.

· BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Nhà nước.

· Được cung cấp gói khám sức khỏe cá nhân.

· 12 ngày phép hằng năm.

· Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

· Tham dự Team Building, Birthday party và các hoạt động khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin