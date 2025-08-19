Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Theo dõi và kiểm soát chặt chẽ nợ quá hạn và cảnh báo sớm nợ phát sinh.

- Đề xuất biện pháp ngăn chặn và xử lý tình trạng nợ quá hạn

- Triển khai thực hiện các đề xuất xử lý nợ đã được Ban lãnh đạo duyệt thuận

- Tham gia công tác kiểm tra định kỳ tài sản của khách hàng theo quy định

- Báo cáo lộ trình thực hiện, tiến độ xử lý & thu hồi nợ.

- Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc chung của BP.Xử lý và thu hồi nợ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.

- Ngoại hình: Nam cao ≥ 1,65m;

- Tốt nghiệp Đại học hệ tập trung dài hạn, chính quy các trường ĐH chuyên ngành: luật kinh tế, luật tài chính, ngân hàng (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH Luật).

- Hiểu biết các quy định / hướng dẫn về hoạt động tài chính, ngân hàng và các quy định liên quan đến quản lý rủi ro.

- Hiểu biết các quy định về pháp luật tố tụng.

- Khả năng dự đoán, đánh giá rủi ro và xử lý nợ xấu

- Anh văn, vi tính tối thiểu trình độ B.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về luật.

- Am hiểu các hoạt động thu hồi nợ và các vấn đề có liên quan đến hoạt động tín dụng.

- Kỹ năng xử lý tình huống, khả năng nắm bắt thị trường và dự báo rủi ro, nắm bắt vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

- Kỹ năng phân tích và viết tốt. Kỹ năng quan sát, phán đoán tình huống tốt Giao tiếp, thương lượng tốt

- Có đạo đức nghề nghiệp và gắn kết lâu dài với Công ty. Sẵn sàng đi công tác xa.

Tại Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập net từ 15-20 triệu,

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin