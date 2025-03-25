Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, phát triển, tự động hóa báo cáo quản trị, báo cáo kết quả hoạt động thu hồi nợ tập trung tại Khối bán lẻ.

Xây dựng, tư vấn xây dựng, thiết kế báo cáo/ dashboard một cách trực quan, khoa học.

Xây dựng báo cáo: Xây dựng hệ thống báo cáo, các loại báo cáo nhằm quản lý tình hình thu hồi nợ. Làm việc với trung tâm CNTT hoặc đối tác để xây dựng các hệ thống báo cáo tối ưu.

Nắm vững logic, mapping chỉ tiêu báo cáo, dữ liệu; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của dữ liệu. Kiểm soát chất lượng dữ liệu, báo cáo quản trị theo ngày/ tuần/ tháng/ năm.

Quản lý nhu cầu của các đơn vị, bộ phận thu hồi nợ về khác thác dữ liệu, báo cáo. Hỗ trợ việc tối ưu, tìm giải pháp đáp ứng về báo cáo, dữ liệu cho Bộ phận thu hồi nợ.

Đánh giá, kiểm soát rủi ro của nguồn dữ liệu lên báo cáo, phân tích ảnh hưởng tác động khi có sự thay đổi các chính sách, yêu cầu nguồn số liệu khi lên báo cáo quản trị.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo Ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng các Trường: ĐH Luật, ĐH KTQD, Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách Khoa...;

Nam/Nữ dưới 35 tuổi.

2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị thông tin – báo cáo, phân tích dữ liệu, phân tích danh mục, hiệu suất kinh doanh/thu hồi nợ trong lĩnh vực ngân hàng.

Tư duy logic, hệ thống; Khả năng phân tích dựa trên lịch sử số liệu; dự báo các chỉ số.

Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm tín dụng của ngân hàng, kiến thức về quy định, quy trình ngân hàng. Nắm rõ hoạt động thu hồi nợ tại các tổ chức tài chính, các trung tâm thu hồi xử lý nợ thuộc các ngân hàng hoặc các công ty thu hồi nợ trên thị trường.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và thuyết phục

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng phân tích tổng hợp.

Cẩn thận và kiên trì.

Ngoại ngữ: tiếng Anh C trở lên, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh.

Tin học văn phòng: sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint, SQL, VBA, POWER BI, Python

Có kinh nghiệm làm báo cáo thu hồi nợ tại các trung tâm thu hồi xử lý nợ thuộc các ngân hàng hoặc các công ty thu hồi nợ trên thị trường, các công ty tài chính tiêu dùng.

Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn

Môi trường làm việc thân thiện

Được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân hàng dành cho các cán bộ nhân viên

Được tham gia các chương trình đào tạo của Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.