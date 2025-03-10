Tuyển Thu hồi nợ SHBFinance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại SHBFinance
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 277B CMT8,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện ra cho khách hàng dựa trên thông tin có sẵn, hỗ trợ khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn.
Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình, khả năng trả khoản vaycủa từng khách hàng theo quy định, quy trình nhắc khoản vay.
Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, báo cáo nhiệm vụ được giao cho cấp quản lý
Nhóm nợ B2 (Trễ hạn từ 31-60 ngày)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Đã có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng vị trí tương đương
Có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.
Kỹ năng:
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phántốt. Giọng nói rõ ràng.
Biết sử dụng vi tính, tin học văn phòng cơ bản.
Khả năng xử lí tình huống linh hoạt, khéo léo
Có khả năng chịu được áp lực công việc
Luôn có thái độ lịch sự, hòa nhã. Giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống.
Tại SHBFinance Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập và cơ hội thăngtiến cao;
Nhân viên mới sẽ được đào tạo về nghiệp vụ và chuyên mônkhi nhận việc;
Bảo hiểm sức khỏe SHB FC Care, BHXH, BHYT;
Thu nhập hấp dẫn, phụ cấp ăn trưa 1,2 triệu/ tháng và 350k phígửi xe hàng tháng;
Du lịch, teambuilding;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHBFinance
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
