Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Lotte Mart, 968 Đường 3/2, Phường 15 Quận 11 TP HCM., Quận 11

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

-Thực hiện các cuộc gọi với khách hàng đang có khoản nợ tín dụng quá hạn theo danh sách có sẵn (Data do công ty cung cấp), trao đổi tư vấn cho khách hàng về việc quản lý tín dụng cá nhân.

danh sách có sẵn (Data do công ty cung cấp)

-Hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý/ thanh toán các khoản vay quá hạn, tư vấn lộ trình thanh toán.

-Hoàn thành chỉ tiêu công việc được phân công, báo cáo công việc định kỳ

-Tham gia các buổi đào tạo kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn của Công ty

- Làm việc 24 ngày/tháng, giờ hành chính theo ca tại Quận 11, TP.HCM

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên trên 18 tuổi

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo nghiệp vụ

- Có khả năng giao tiếp, thương lượng tốt

- Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel)

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6.500.000 + phụ cấp bữa ăn 780.000 sau thử việc ( Thử việc 2 tháng nhận Full lương)

6.500.000

780.000

Full lương

- Thưởng doanh số + thưởng thi đua theo năng lực - KHÔNG GIỚI HẠN (Trung bình thu nhập từ 15-20tr/ tháng)

KHÔNG GIỚI HẠN (Trung bình thu nhập từ 15-20tr/ tháng)

- Lộ trình thăng tiến, phụ cấp vị trí từ 500.000 - 2.000.000

500.000 - 2.000.000

- Phụ cấp gửi xe hàng tháng - Được đóng đầy đủ BHXH, bảo hiểm y tế

- 14 ngày phép/ năm + phép thâm niên

- Quà Sinh nhật + Nghỉ 01 ngày trong tháng sinh nhật

- Tiệc happy hour hàng tháng, event Công ty, tham gia công đoàn, khám sức khỏe định kỳ.

- Được cấp máy tính, thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin