Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 4 địa điểm khác, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Thực hiện các chuyến đi hàng ngày cùng nhân viên thu hồi nợ tại nhà (FC), đảm bảo FC đi đúng khu vực được phân công (HCM) và tuân thủ các quy định của công ty
- Theo dõi đảm bảo FC báo cáo kết quả từng chuyến đi.
- Thực hiện chấm điểm chất lượng FC dựa trên các tiêu chí trong quy định: địa chỉ, kết quả báo cáo, vùng được phân công
- Đưa ra phản hồi và đề xuất cải tiến cho FC
- Cập nhật các báo cáo lên hệ thống và gửi cho Trưởng nhóm
- Tham gia vào các cuộc họp liên quan để nâng cao chất lượng thu hồi nợ.
- Tham gia, phối hợp đào tạo Onboard/SOP/ kỹ năng đàm phán/giao tiếp cho FC
- Thực hiện Audit ngẫu nhiên khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức vững chắc về ngành công nghệ tài chính
- Kỹ năng giao tiếp, huấn luyện phân tích, điều tra và đàm phán tốt, giải quyết vấn đề hiệu quả
- Sẵn sàng di chuyển các địa điểm luân phiên
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học, các chuyên ngành Luật/Tài Chính Ngân Hàng hoặc các ngành liên quan khác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ BHXH + lương tháng 13
Môi trường quốc tế, thoải mái, thẳng thắn, được đào tạo bài bản
Được tham gia thường xuyên vào các khóa đào tạo nội bộ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
