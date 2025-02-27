Tuyển Thu hồi nợ SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thu hồi nợ SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

SHINHAN FINANCE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
SHINHAN FINANCE Pro Company

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại SHINHAN FINANCE Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý nhân viên (40%):
Quản lý nhóm thu hồi nợ thực địa, thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản nợ quá hạn để đạt được mục tiêu của công ty.
Cập nhật số lượng nhân sự và khối lượng, chất lượng công việc cho danh mục quản lý để có dự báo về nguồn lực và điều phối nhân sự phù hợp theo năng lực
Lãnh đạo, đào tạo, huấn luyện nhân viên các chính sách, thủ tục, hướng dẫn liên quan, chương trình & ưu đãi thu hồi nợ cũng như kỹ năng để cải thiện hiệu suất của họ.
Tham gia hoạch định chiến lược, quản lý ngân sách và phát triển các chính sách và thủ tục.
Theo dõi chặt chẽ, phát hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động kém hiệu quả của FC và có kế hoạch giải quyết
Hỗ trợ Trưởng nhóm thu hồi nợ xử lý các tình huống khó trong thu hồi nợ và xử lý khiếu nại.
Kiểm tra báo cáo của Trưởng nhóm thu hồi nợ, đảm bảo tính chính xác, trung thực và kịp thời của thông tin.
Đảm bảo các nhân viên tuân thủ theo qui định của pháp luật và qui định chung của cty.
Có khả năng tuyển dụng nhân sự mới & thay thế
2. Trách nhiệm chính (60%):
Trách nhiệm chính (60%):
Đảm bảo kết quả Thu hồi nợ thực địa của mỗi Nhóm được cải thiện/đạt được dựa trên KPI đã đặt ra
Làm việc hiệu quả, chất lượng và trách nhiệm để đạt năng suất cao nhất
Đảm bảo hồ sơ ghé thăm khách hàng của mỗi nhân viên thu hồi nợ thực địa được ghi nhận đúng thời gian và chính xác trong Hệ thống
Chuẩn bị, quản lý và giám sát báo cáo/hành động thu hồi nợ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
Lập kế hoạch và chiến lược hành động cho tháng/tuần
Báo cáo các trường hợp có nghi ngờ là gian lận trong việc thanh toán cho trưởng phòng thu hồi nợ
Tiến hành các cuộc họp hàng tuần với nhóm để chia sẻ thông tin và tìm cách cải thiện.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc quản lý trực tiếp.
Phản ánh với cấp trên các rủi ro tiềm ẩn, diễn biết bất thường trong công tác thu hồi nợ, đề xuất phương án xử lý, điều chỉnh phù hợp.
Góp phần nâng cao hiệu quả công việc bằng việc đề xuất các sáng kiến thay đổi, cải thiện qui trình thực hiện công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm và kiến thức về quy trình và phương pháp thu hồi nợ
Hiểu rõ thị trường thu hồi nợ và địa bàn làm việc
Kỹ năng Lãnh đạo.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và sức ảnh hưởng
Sử dụng tốt MS office đặc biệt là Excel
Khả năng làm việc với môi trường áp lực cao, quản lý thời gian chặt chẽ.
Khả năng tổ chức và quản lý dự án

Tại SHINHAN FINANCE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Quà sinh nhật, Trung Thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SHINHAN FINANCE Pro Company

SHINHAN FINANCE Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

