Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 36 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Đến 36 Triệu
- Chính sách nhân sự, quan hệ lao động
- Quản lý hiệu suất công việc: Phối hợp cùng với quản lý trực tiếp (DM) để phát triển và triển khai các hệ thống quản lý – đánh giá phù hợp với mục tiêu của công ty (Đặt và đánh giá KPI, cải thiện và phát triển năng lực cá nhân)
- Đào tạo
- Đảm bảo nhân viên được đào tạo và phát triển để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Xây dựng chương trình đạo phù hợp cho từng đối tượng nhân sự từ cấp quản lý đến nhân viên, bao gồm: đào kỹ năng chuyên môn, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, hành vi,...
- Truyền thông nội bộ, gắn kết văn hóa doanh nghiệp: găn kết, giữ nhân tài, tuân thủ lao động.
- Tuyển dụng: Hand ons lead team tuyển dụng, phối hợp với CCM để quản lý thương hiệu nhà tuyển dụng.
- Hoàn thiện và xây dựng các hệ thống lưu trữ dữ liệu nhân sự.
- Phân tích các chỉ số nhân sự và phát triển các báo cáo, bảng biểu.
- Cung cấp các thông tin chi tiết về xu hướng nguồn lực lao động và đề xuất cho BLĐ các phương án phù hợp.
Với Mức Lương Đến 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:
– Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị Nhân sự/Luật/Quản trị Hành chính.
– Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nhân sự ở các doanh nghiệp có quy mô từ 300 lao động trở lên, trong đó có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, các công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh
Yêu cầu kiến thức nghiệp vụ:
– Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ Quản trị Nhân lực.
– Có kiến thức về thị trường lao động và tâm lý người lao động nói chung và lĩnh vực hoạt động của công ty nói riêng.
– Có kiến thức về đặc thù kinh doanh của công ty và các văn bản sai pháp luật hiện hành và các văn bản có liên quan đến hoạt động của công ty
Kỹ năng:
– Xây dựng chiến lược, hoạch định mục tiêu;
– Kỹ năng phát hiện, khơi dậy, động viên & sử dụng nhân tài;
– Hướng dẫn đào tạo, kèm cặp;
– Kỹ năng giải quyết các xung đột;
– Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
– Kỹ năng ra quyết định
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket Thì Được Hưởng Những Gì
Được đánh giá lương 1 lần/năm và thưởng vào cuối năm
Thu nhập: 14-16 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ
Hỗ trợ ăn trưa cho nhân viên
Hỗ trợ mua nhà không lãi suất
Được tham gia BHXH
Được tham gia gói bảo hiểm đặc biệt của Bảo Việt
Khám sức khỏe định kì 1 năm/lần
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ t7 và CN
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án; 12 ngày phép năm
Phúc lợi và phụ cấp khác
Tea break vào các buổi chiều
Du lịch và team building 02 lần/năm
Tham gia đào tạo tiếng Anh và các kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động công ty: đá bóng, chơi game, team building...
Cơ hội phát triển:
Làm việc trong môi trường Product cùng các chuyên gia trong và ngoài nước
Được tham gia các khóa đào tạo về tiếng anh hàng tuần
Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...)
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân
Chăm sóc sức khỏe:
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm
Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày
Môi trường văn hóa đa quốc gia
Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị “awesome” cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống
Tiện ích phong phú
Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Hoạt động đa dạng
Nhiều hoạt động bên lề phong phú của các câu lạc bộ:
CLB văn hóa: Cờ vua, Cờ tướng, Game (AOE, DOTA2, PES, etc.)...
CLB thể thao: Cầu lông, Bơi,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
