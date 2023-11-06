Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 36 Triệu

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm: – Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị Nhân sự/Luật/Quản trị Hành chính. – Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nhân sự ở các doanh nghiệp có quy mô từ 300 lao động trở lên, trong đó có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. – Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, các công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh Yêu cầu kiến thức nghiệp vụ: – Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ Quản trị Nhân lực. – Có kiến thức về thị trường lao động và tâm lý người lao động nói chung và lĩnh vực hoạt động của công ty nói riêng. – Có kiến thức về đặc thù kinh doanh của công ty và các văn bản sai pháp luật hiện hành và các văn bản có liên quan đến hoạt động của công ty Kỹ năng: – Xây dựng chiến lược, hoạch định mục tiêu; – Kỹ năng phát hiện, khơi dậy, động viên & sử dụng nhân tài; – Hướng dẫn đào tạo, kèm cặp; – Kỹ năng giải quyết các xung đột; – Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; – Kỹ năng ra quyết định

Được đánh giá lương 1 lần/năm và thưởng vào cuối năm

Thu nhập: 14-16 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ

Hỗ trợ ăn trưa cho nhân viên

Hỗ trợ mua nhà không lãi suất

Được tham gia BHXH

Được tham gia gói bảo hiểm đặc biệt của Bảo Việt

Khám sức khỏe định kì 1 năm/lần

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ t7 và CN

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án; 12 ngày phép năm

Phúc lợi và phụ cấp khác

Tea break vào các buổi chiều

Du lịch và team building 02 lần/năm

Tham gia đào tạo tiếng Anh và các kỹ năng mềm

Tham gia các hoạt động công ty: đá bóng, chơi game, team building...

Cơ hội phát triển:

Làm việc trong môi trường Product cùng các chuyên gia trong và ngoài nước

Được tham gia các khóa đào tạo về tiếng anh hàng tuần

Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này

Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...)

Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân

Chăm sóc sức khỏe:

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm

Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày

Môi trường văn hóa đa quốc gia

Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị “awesome” cho công ty & cho thế giới

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống

Tiện ích phong phú

Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.

Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Hoạt động đa dạng

Nhiều hoạt động bên lề phong phú của các câu lạc bộ:

CLB văn hóa: Cờ vua, Cờ tướng, Game (AOE, DOTA2, PES, etc.)...

CLB thể thao: Cầu lông, Bơi,...