Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Tik Meta làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Gọi điện tư vấn cho khách hàng các khóa đào tạo Tik Tok online và offline do công ty tổ chức.

- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng, phản hồi những ý kiến của khách hàng về các chương trình đơn vị đang triển khai.

- Chốt đơn khóa học, phối hợp kế toán hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán học phí.

- Báo cáo công việc và tham gia các chương trình đào tạo của công ty.

- Công việc khác theo yêu cầu của quản lý.