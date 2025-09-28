Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 55 Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Theo dõi thu - chi nội bộ: Ghi nhận và kiểm soát thu chi hằng ngày, đảm bảo chứng từ, hóa đơn hợp lệ và đầy đủ

Tổng hợp và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.

Theo dõi và quản lý công nợ, chi phí, doanh thu.

Lập kế hoạch tài chính, cân đối dòng tiền.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ kế toán.

Lưu trữ chứng từ: Sắp xếp lưu trữ hóa đơn chứng từ thu - chi theo quy định, phối hợp với bên Kế toán thuế khi có yêu cầu

Phối hợp với Kế toán thuế để làm việc với các Cơ quan Thuế, Cơ quan BHXH và các đối tác có liên quan khác để để giải quyết công việc hiệu quả

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đối tác liên quan.

Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc phân tích tài chính và lập báo cáo doanh thu, báo cáo quản trị.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tuổi 28 đến 40 tuổi

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vai trò tương đương.

Từng làm việc tại Công ty Truyền thông, Quảng cáo, Agency là một lợi thế

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, nhanh hoặc các phần mềm khác).

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ

Kỹ năng tổ chức, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Chịu được áp lực công việc cao, luôn giữ thái độ tích cực với công việc, đồng nghiệp và cấp trên

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương và thưởng theo quy định của Pháp luật

Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần: 8h đến 17h30. (Thứ 7 làm buổi sáng)

Du lịch hàng năm

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA

