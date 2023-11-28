Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế SCONNECT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại SCONNECT
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 25, khu đô thị Vĩnh Hoàng, p. Hoàng Văn Thụ, q. Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Hạch toán các chứng từ -hóa đơn.
- Nhập xuất hàng hóa trong phần mềm kế toán
- Theo dõi – quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Theo dõi – quản lý các tài khoản thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các tài khoản chi phí.
- Lập bảng lương, bảng chấm công, bảo hiểm.
- Lập các báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính cuối năm … theo quy định
- Lập các báo cáo kết quả vận hành kinh doanh theo giai đoạn
- Lưu giữ các chứng từ một cách đầy đủ, khoa học, và an toàn.
- Kiểm tra – đánh giá và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí.
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ , Dưới 35 tuổi
- Kinh nghiệm: Có từ 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong công ty thương mại
- Tính cách: trung thực, cẩn thận, kỷ luật, trách nhiệm.
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các trường từ cao đẳng – đại học, chuyên ngành kế toán.
- Kỹ năng: Thành thạo phần mềm Excel, Word
Tại SCONNECT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng : Từ 10 triệu, hỗ trợ ăn trưa 1 triệu
- Có cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp.
- Được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước
- Lương Tháng 13 + 14… tùy theo tình hình kinh doanh trong năm của công ty.
- Thưởng các ngày lễ – tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SCONNECT
