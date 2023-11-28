Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế SCONNECT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế SCONNECT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

SCONNECT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
SCONNECT

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại SCONNECT

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 25, khu đô thị Vĩnh Hoàng, p. Hoàng Văn Thụ, q. Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Từ 10 Triệu

  • Hạch toán các chứng từ -hóa đơn.
  • Nhập xuất hàng hóa trong phần mềm kế toán
  • Theo dõi – quản lý công nợ phải thu, phải trả.
  • Theo dõi – quản lý các tài khoản thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các tài khoản chi phí.
  • Lập bảng lương, bảng chấm công, bảo hiểm.
  • Lập các báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính cuối năm … theo quy định
  • Lập các báo cáo kết quả vận hành kinh doanh theo giai đoạn
  • Lưu giữ các chứng từ một cách đầy đủ, khoa học, và an toàn.
  • Kiểm tra – đánh giá và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí.
  • Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Nữ , Dưới 35 tuổi
  • Kinh nghiệm: Có từ 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong công ty thương mại
  • Tính cách: trung thực, cẩn thận, kỷ luật, trách nhiệm.
  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các trường từ cao đẳng – đại học, chuyên ngành kế toán.
  • Kỹ năng: Thành thạo phần mềm Excel, Word

Tại SCONNECT Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cứng : Từ 10 triệu, hỗ trợ ăn trưa 1 triệu
  • Có cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp.
  • Được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước
  • Lương Tháng 13 + 14… tùy theo tình hình kinh doanh trong năm của công ty.
  • Thưởng các ngày lễ – tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SCONNECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

