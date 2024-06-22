[Hồ Chí Minh] Billy store Tuyển dụng nhân viên bán hàng trực tiếp quận 10 20 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Billy store
- Hồ Chí Minh: 377 đường cách mạng tháng 8 phường 12 quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm hàng hóa mà mình phụ trách
- Trưng bày và vệ sinh hàng hóa trên quầy kệ
- Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần.
- Quản lý hàng hóa trưng bày thuộc khu vực phụ trách (số lượng, chất lượng, quy cách) theo quy định của cửa hàng
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đủ trên 19t, có Cmnd/ Cccd gốc
- Tốt nghiệp THPT ( 12/12), nếu chưa đạt có thể xem xét
- Làm việc siêng năng chăm chỉ, hòa đồng với mọi người
- Thái độ tốt với khách hàng
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Billy store Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng lương thưởng cho nhân viên làm tốt
- Nghỉ 2 ngày trong tháng
- Hỗ trợ đào tạo nhân viên
- Môi trường làm việc thoải mái năng động và thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Billy store
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI