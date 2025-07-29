Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUWATER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 220 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách phát triển sản phẩm thiết bị, phụ tùng. Thiết lập kế hoạch cụ thể để phát triển dòng sản phẩm thiết bị bơm được phụ trách.

- Duy trì và thiết lập mối quan hệ khách hàng sẵn có của công ty; tìm kiếm khách hàng tiềm năng và các dự án trong mảng được phụ trách.

- Tư vấn chuyên môn và kiến thức sản phẩm thiết bị đến khách hàng và giúp khách hàng chọn lựa giải pháp thích hợp.

- Báo giá, đàm phán và thương lượng để có được đơn đặt hàng. Theo dõi và hỗ trợ đơn hàng cùng với các bộ phận khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực M&E.

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành điện lạnh, cơ khí, điện, điện tử.

- Có kỹ năng giao tiếp.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Yêu cầu tiếng anh: nghe, nói, đọc, viết.

- Ưu tiên nộp CV Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH TRUWATER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 12,000,000 VND - 20,000,000 VND/tháng

- Trả lương theo năng lực, thưởng theo doanh số, thưởng cuối năm theo kết quả làm việc

- Phụ cấp ăn trưa, Xăng và tiền điện thoại

- BHXH, BHYT đóng theo quy định nhà nước và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân.

- Du lịch hàng năm

- Nghỉ chiều thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định hiện hành của nhà nước và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUWATER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin