Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89/2 Phan Huy Ích, P.15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Giám sát thi công lắp đặt biển hiệu cơ khí nỹ thuật – kết cấu khung logo – bảng hiệu, kết cấu cơ khí tại công trình.

Lập kế hoạch và giám sát tiến độ thực hiện dự án xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.

Quản lý và điều phối các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân tham gia dự án.

Kiểm tra, giám sát chất lượng công việc thi công của các nhà thầu, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời.

Báo cáo tiến độ dự án định kỳ cho cấp trên, cập nhật thông tin về tình hình dự án.

Quản lý hồ sơ, tài liệu, giấy phép liên quan đến dự án.

Tham gia các cuộc họp, đàm phán với khách hàng, nhà thầu.

Đảm bảo an toàn lao động tại công trường.

Nghiên cứu, đọc hiểu bản vẽ và đề xuất giải pháp kỹ thuật tại hiện trường.

Phối hợp cùng bộ phận thiết kế và xưởng để đảm bảo quy trình đồng bộ.

Có định hướng phát triển thành Giám sát trưởng công trình.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giám sát dự án xây dựng.

Hiểu biết về các quy trình, tiêu chuẩn, quy định trong xây dựng.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý rủi ro, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên nếu có khả năng sử dụng phần mềm quản lý dự án (ví dụ: MS Project, Primavera P6...)

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 14 triệu - 20 triệu, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN

