Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN
Ngày đăng tuyển: 29/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 89/2 Phan Huy Ích, P.15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Giám sát thi công lắp đặt biển hiệu cơ khí nỹ thuật – kết cấu khung logo – bảng hiệu, kết cấu cơ khí tại công trình.
Lập kế hoạch và giám sát tiến độ thực hiện dự án xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.
Quản lý và điều phối các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân tham gia dự án.
Kiểm tra, giám sát chất lượng công việc thi công của các nhà thầu, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời.
Báo cáo tiến độ dự án định kỳ cho cấp trên, cập nhật thông tin về tình hình dự án.
Quản lý hồ sơ, tài liệu, giấy phép liên quan đến dự án.
Tham gia các cuộc họp, đàm phán với khách hàng, nhà thầu.
Đảm bảo an toàn lao động tại công trường.
Nghiên cứu, đọc hiểu bản vẽ và đề xuất giải pháp kỹ thuật tại hiện trường.
Phối hợp cùng bộ phận thiết kế và xưởng để đảm bảo quy trình đồng bộ.
Có định hướng phát triển thành Giám sát trưởng công trình.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giám sát dự án xây dựng.
Hiểu biết về các quy trình, tiêu chuẩn, quy định trong xây dựng.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý rủi ro, giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên nếu có khả năng sử dụng phần mềm quản lý dự án (ví dụ: MS Project, Primavera P6...)
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 14 triệu - 20 triệu, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN

CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31/6 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

