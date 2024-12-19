Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Gumi Building - số 290/26 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 3, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (Gọi điện, chat, email,...) .

Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng để chuyển tới bộ phận liên quan.

Công việc hành chính: quản lý thông tin học viên, làm báo cáo.

Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 23 - 30 tuổi (Sinh năm 1994 - 2001)

CÓ KINH NGHIỆM TELESALES TỪ 6 THÁNG TRỞ LÊN.

Có kỹ năng tư vấn

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, nhiệt huyết. Không nói ngọng/ lắp, giọng địa phương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới ngành giáo dục và sản phẩm e-Learning là 1 lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm.

Chủ động và biết cách tổ chức, sắp xếp công việc

Sử dụng thành thạo Google Sheets và các phần mềm quản lý học viên.

Tiếng Anh trình độ cơ bản (Ưu tiên ứng viên có IELTS 5.5+ hoặc tương đương).

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm):

Fulltime: 8.000.000- 10.000.000 vnd/tháng

Thưởng doanh số (tổng thu nhập full-time 18 triệu - 30+++ triệu/tháng).

Thử việc hưởng 85% lương cơ bản+100% hoa hồng.

Được cung cấp Data ổn định, hàng ngày từ nguồn Marketing online.

Cơ hội Thăng tiến lên các vị trí Team Lead, Trưởng Phòng...

Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.

Tháng lương thứ 13.

Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức

Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Học MIỄN PHÍ các khóa tiếng Anh, tiếng Trung trên Prepedu. com

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin