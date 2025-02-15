Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 436a/14 Đường 3/2, Phường 10 (Quận 10), Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

1. Tìm kiếm & tư vấn khóa học phù hợp với học viên
- Thiết lập danh sách khách hàng tiềm năng.
- Tìm hiểu vào khơi gợi nhu cầu học Tiếng Anh của khách hàng với mục tiêu giúp khách hàng hiểu và mong muốn học ngay.
- Thiết lập lịch hẹn với khách hàng với Tư vấn viên.
2. Chăm sóc và hỗ trợ học viên
-Phối hợp cùng Tư vấn viên để hỗ trợ khách hàng giải quyết các rào cản của việc học Tiếng Anh
-Đồng hành cùng học viên ở các giai đoạn trước, trong và sau bán hàng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên năm 1 & 2.
- Tình thần học hỏi, trách nhiệm cao
- Không yêu cầu kinh nghiệm, tạo cơ hội thực tập cho các bạn tân sinh viên

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

* Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
* Học hỏi phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động của công ty, văn phòng.
* Huấn luyện trực tiếp bởi Ban lãnh đạo Văn phòng khi đạt chỉ tiêu.
* Nhận trái phiếu chuyển đổi sau 7 năm làm việc tại Edutalk

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

