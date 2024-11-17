Tuyển Chăm sóc khách hàng HoneyComb House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại HoneyComb House
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Landmark 3 Vinhomes Central Park , P22 , Quận Bình Thạnh , TPHCM , TĐ, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
Tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất và thực hiện các kế hoạch CSKH, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ.
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: nữ từ 18 - 28 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên (có kinh nghiệm CSKH là một lợi thế)
Giao tiếp tiếng Anh tốt.
Yêu thích công việc CSKH
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lí tình huống tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó.
Tại HoneyComb House Thì Được Hưởng Những Gì
Được tiếp cận với 90% khách hàng là người nước ngoài.
Được làm việc và học tập trong môi trường năng động, vui vẻ, tập thể gắn kết & phát triển.
Được tham gia chế độ bảo hiểm, và các hoạt động phong trào, lễ hội của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HoneyComb House
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
