Tuyển Chăm sóc khách hàng HoneyComb House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Landmark 3 Vinhomes Central Park , P22 , Quận Bình Thạnh , TPHCM , TĐ, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất và thực hiện các kế hoạch CSKH, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ.

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: nữ từ 18 - 28 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên (có kinh nghiệm CSKH là một lợi thế)

Giao tiếp tiếng Anh tốt.

Yêu thích công việc CSKH

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lí tình huống tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó.

Tại HoneyComb House Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận với 90% khách hàng là người nước ngoài.

Được làm việc và học tập trong môi trường năng động, vui vẻ, tập thể gắn kết & phát triển.

Được tham gia chế độ bảo hiểm, và các hoạt động phong trào, lễ hội của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HoneyComb House

