Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
5 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 413 Lê Văn Việt, KP2, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu
Giảng dạy, luyện thi tiếng anh giao tiếp và IELTS cho lớp sĩ số nhỏ 1- 6 học viên theo giáo trình và lộ trình có sẵn bằng hình thức online Qua Zoom tại Văn phòng IELTS Mentor
Chấm bài, chữa bài tập về nhà cho học viên
Hỗ trợ & đồng hành cùng học viên đạt mục tiêu đầu ra khóa học
Họp và báo cáo định kỳ
Tham gia đào tạo, huấn luyện
Độ tuổi học viên: 16 - 25 tuổi.
Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ IELTS ≥ 7.0 (còn hạn)
Làm full buổi tối từ thứ 2-7 (17h30-21h30), được nghỉ phép 1 buổi/ tháng
Là sinh viên, đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp Đại học
Từ 1-3 tháng kinh nghiệm trợ giảng & giảng dạy IELTS
Kỹ năng truyền đạt bài giảng dễ hiểu
Nhiệt tình, sát sao với học viên
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: Lương cứng 5.000.000đ - 7.000.000đ/tháng+ Thưởng dạy vượt lớp + Thưởng tháng
(Mức lương cụ thể căn cứ vào bậc đánh giá đầu vào của Giáo viên được đánh giá sau phỏng vấn)
Có cơ hội trở thành Giáo viên IELTS offline tại các cơ sở của Edutalk với mức lương 20 - 30 triệu/tháng
Các phúc lợi từ phía Edutalk:
Thử việc 100% lương
Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng (Thu nhập 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng)
Thưởng:
Thưởng vượt lớp: 150.000 VNĐ - 170.000 VNĐ/buổi
Thưởng học viên (chuyên cần, điểm thi,...): 500.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ
Thưởng nóng: 500.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Xét tăng thu nhập đầu mỗi quý
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, liên tục luyện tập để trở thành giáo viên
xuất sắc về các kỹ năng giảng dạy, phương pháp, quy trình phối hợp làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả
Cơ hội trở thành chuyên viên đào tạo tiếng anh tại Trụ sở chính
Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty.
Đào tạo theo nhu cầu giáo viên (đào tạo 1:1)
Thưởng lễ tết, tham gia teambuilding, party, sinh nhật,...cùng công ty
Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
