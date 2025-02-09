Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 413 Lê Văn Việt, KP2, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

Giảng dạy, luyện thi tiếng anh giao tiếp và IELTS cho lớp sĩ số nhỏ 1- 6 học viên theo giáo trình và lộ trình có sẵn bằng hình thức online Qua Zoom tại Văn phòng IELTS Mentor

Chấm bài, chữa bài tập về nhà cho học viên

Hỗ trợ & đồng hành cùng học viên đạt mục tiêu đầu ra khóa học

Họp và báo cáo định kỳ

Tham gia đào tạo, huấn luyện

Độ tuổi học viên: 16 - 25 tuổi.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ IELTS ≥ 7.0 (còn hạn)

Làm full buổi tối từ thứ 2-7 (17h30-21h30), được nghỉ phép 1 buổi/ tháng

Là sinh viên, đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp Đại học

Từ 1-3 tháng kinh nghiệm trợ giảng & giảng dạy IELTS

Kỹ năng truyền đạt bài giảng dễ hiểu

Nhiệt tình, sát sao với học viên

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: Lương cứng 5.000.000đ - 7.000.000đ/tháng+ Thưởng dạy vượt lớp + Thưởng tháng

(Mức lương cụ thể căn cứ vào bậc đánh giá đầu vào của Giáo viên được đánh giá sau phỏng vấn)

Có cơ hội trở thành Giáo viên IELTS offline tại các cơ sở của Edutalk với mức lương 20 - 30 triệu/tháng

Các phúc lợi từ phía Edutalk:

Thử việc 100% lương

Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng (Thu nhập 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng)

Thưởng:

Thưởng vượt lớp: 150.000 VNĐ - 170.000 VNĐ/buổi

Thưởng học viên (chuyên cần, điểm thi,...): 500.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ

Thưởng nóng: 500.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Xét tăng thu nhập đầu mỗi quý

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, liên tục luyện tập để trở thành giáo viên

xuất sắc về các kỹ năng giảng dạy, phương pháp, quy trình phối hợp làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả

Cơ hội trở thành chuyên viên đào tạo tiếng anh tại Trụ sở chính

Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty.

Đào tạo theo nhu cầu giáo viên (đào tạo 1:1)

Thưởng lễ tết, tham gia teambuilding, party, sinh nhật,...cùng công ty

Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

