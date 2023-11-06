Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 16 - 25 Triệu

1. Tham mưu thực hiện toàn bộ công tác kỹ thuật trong thiết kế phần xây dựng CSA, MEP để có được các bản vẽ, tài liệu thiết kế phù hợp và tối ưu - Lập yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật hạng mục xây dựng (CSA, MEP) đáp ứng cho thiết kế nhà máy HPS2, Fiber cement. - Lập yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng vật tư phần xây dựng đáp ứng cho hồ sơ yêu cầu kỹ thuật mua sắm các vật tư xây dựng 2. Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn đã đưa ra được thực hiện thiết kế đúng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng, tiến độ hạng mục xây dựng CSA, MEP - Phối hợp với các kỹ sư chuyên môn đơn vị tư vấn để cung cấp số liệu thiết kế, làm rõ các vấn đề kỹ thuật, xác định thống nhất các số liệu kỹ thuật để đơn vị tư vấn thực hiện thiết

- Tốt nghiệp kỹ sư Xây dựng hệ chính qui từ các trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TP.HCM; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý dự án, phát triển đầu tư các dự án nhà máy sản xuất công nghiệp từ khoáng sản, nhà máy chế biến sâu từ khoáng sản hoặc nhà máy sản xuất công nghiệp tương đương.

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, hoặc giám sát thi công xây dựng là 1 lợi thế.

- Sử dụng thành thạo Autocad, MS. Project , words và Excell.

- Có hiểu biết chuyên sâu về tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng

- Ưu tiên biết về thiết kế và sử dụng các phần mềm chuyên dụng về thiết kế xây dựng

- Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết: Khá

- Kỹ năng tổ chức và hoạch định khá

- Kỹ năng lập kế hoạch và tiến độ khá

- Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc khá