Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 16 - 25 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 16 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 06/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

1. Tham mưu thực hiện toàn bộ công tác kỹ thuật trong thiết kế phần xây dựng CSA, MEP để có được các bản vẽ, tài liệu thiết kế phù hợp và tối ưu
- Lập yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật hạng mục xây dựng (CSA, MEP) đáp ứng cho thiết kế nhà máy HPS2, Fiber cement.
- Lập yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng vật tư phần xây dựng đáp ứng cho hồ sơ yêu cầu kỹ thuật mua sắm các vật tư xây dựng
2. Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn đã đưa ra được thực hiện thiết kế đúng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng, tiến độ hạng mục xây dựng CSA, MEP
- Phối hợp với các kỹ sư chuyên môn đơn vị tư vấn để cung cấp số liệu thiết kế, làm rõ các vấn đề kỹ thuật, xác định thống nhất các số liệu kỹ thuật để đơn vị tư vấn thực hiện thiết

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp kỹ sư Xây dựng hệ chính qui từ các trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TP.HCM; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý dự án, phát triển đầu tư các dự án nhà máy sản xuất công nghiệp từ khoáng sản, nhà máy chế biến sâu từ khoáng sản hoặc nhà máy sản xuất công nghiệp tương đương.
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, hoặc giám sát thi công xây dựng là 1 lợi thế.
- Sử dụng thành thạo Autocad, MS. Project , words và Excell.
- Có hiểu biết chuyên sâu về tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng
- Ưu tiên biết về thiết kế và sử dụng các phần mềm chuyên dụng về thiết kế xây dựng
- Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết: Khá
- Kỹ năng tổ chức và hoạch định khá
- Kỹ năng lập kế hoạch và tiến độ khá
- Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc khá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

  • Ăn trưa tại nhà ăn, Chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, Du lịch
  • Phúc lợi các dịp Lễ/Tết sự kiện (8-3, 20-10, 30-4, 2-9,...) trong năm, chế độ thăm hỏi
  • Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, xe đưa đón, công cụ dụng cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-ky-su-xay-dung-job201821
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 20/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tóc Việt làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tóc Việt
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 20 - 25 Triệu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trung Sơn làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Trung Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 100 Triệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB
18 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KAFF VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KAFF VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cây Xanh Cảnh Quan Hoa Sen Việt làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty TNHH Cây Xanh Cảnh Quan Hoa Sen Việt
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 100 Triệu JobsGO Recruit
18 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH MD37 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 30 Triệu Công ty TNHH MD37
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 35 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
8 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BESTBOOKING.VN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BESTBOOKING.VN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần BB Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH America Quartz Technology làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH America Quartz Technology
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên VUS - The English Center làm việc tại Bình Dương thu nhập 1,000 - 1,500 USD VUS - The English Center
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp BH FOOD làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 5 - 10 Triệu BH FOOD
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN DỊCH VỤ ANI làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN DỊCH VỤ ANI
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer FPT Software làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm