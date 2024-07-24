[Thừa Thiên Huế] Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thợ vận hành cẩu tháp - xe nâng 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 7 đến 10 triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Trung tâm điều dưỡng người có công, thị trấn lăng cô, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc

- Tiến hành lái cẩu tháp tại các công trình xây dựng được phân công

- Tham gia trong quy trình nhập/xuất/đảo chuyển hàng theo quy trình hoạt động hoặc theo chỉ dẫn đã được thông qua, phê duyệt

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên Quyền lợi được hưởng



Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp vận hành lái cẩu, Chứng chỉ vận hành lái cẩu…

- Kinh nghiệm thực tế trong vận hành xe nâng tại các dự án

- Tốt nghiệp trường nghề có liên quan

- Có các Chứng nhận về đào tạo nghiệp vụ an toàn.

- Tố chất: Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận. Có trách nhiệm với công việc; Có tinh thần xây dựng và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên, chính sách thưởng và các chế độ khác của Công ty

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định - Phụ cấp khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

