[Thừa Thiên Huế] Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thợ vận hành cẩu tháp - xe nâng 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 7 đến 10 triệu

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Trung tâm điều dưỡng người có công, thị trấn lăng cô, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tiến hành lái cẩu tháp tại các công trình xây dựng được phân công
- Tham gia trong quy trình nhập/xuất/đảo chuyển hàng theo quy trình hoạt động hoặc theo chỉ dẫn đã được thông qua, phê duyệt
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên Quyền lợi được hưởng
 

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp vận hành lái cẩu, Chứng chỉ vận hành lái cẩu…
- Kinh nghiệm thực tế trong vận hành xe nâng tại các dự án
- Tốt nghiệp trường nghề có liên quan
- Có các Chứng nhận về đào tạo nghiệp vụ an toàn.
- Tố chất: Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận. Có trách nhiệm với công việc; Có tinh thần xây dựng và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên, chính sách thưởng và các chế độ khác của Công ty
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Phụ cấp khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

