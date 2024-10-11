Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Khu đô thị An Đông Villa, TP Huế

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế UI/UX và các sản phẩm khác theo tiêu chí thân thiện với trải nghiệm người dùng. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án thiết kế UX tốt nhất Trao đổi ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua storyboards, sitemaps, wireframes, flowcharts, prototypes... Trình bày ý tưởng, sản phẩm một cách trực quan thông qua các công cụ hỗ trợ (Tạo mockups, showcase.......). Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên
Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế UI/UX và các sản phẩm khác theo tiêu chí thân thiện với trải nghiệm người dùng.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án thiết kế UX tốt nhất
Trao đổi ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua storyboards, sitemaps, wireframes, flowcharts, prototypes...
Trình bày ý tưởng, sản phẩm một cách trực quan thông qua các công cụ hỗ trợ (Tạo mockups, showcase.......).
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm liên quan để làm Wireframe, Mockup, Prototype như Adobe XD, Sketch, Balsamiq, Figma Có kiến thức về HTML/CSS, hiểu biết về Blockchain là một lợi thế. Có hiểu biết về các khái niệm User flow, Task Flow, User Story, User Scenario để có thể chuyển đổi yêu cầu thành các luồng nghiệp vụ, luồng tác vụ Chủ động và kiên nhẫn trong công việc, tỉ mỉ trong cách tạo ra sản phẩm.
Có kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm liên quan để làm Wireframe, Mockup, Prototype như Adobe XD, Sketch, Balsamiq, Figma
Có kiến thức về HTML/CSS, hiểu biết về Blockchain là một lợi thế.
Có hiểu biết về các khái niệm User flow, Task Flow, User Story, User Scenario để có thể chuyển đổi yêu cầu thành các luồng nghiệp vụ, luồng tác vụ
Chủ động và kiên nhẫn trong công việc, tỉ mỉ trong cách tạo ra sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 triệu đến 15 triệu. Xét tăng lương 6 tháng - 1 năm một lần Thưởng lương tháng 13; thưởng KPI Quý và KPI Năm theo hiệu quả công việc Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc. Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty. Cơ hội phát triển, thăng tiến, học hỏi thêm về Internet Media, Digital Marketing Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng
Mức lương 12 triệu đến 15 triệu.
Xét tăng lương 6 tháng - 1 năm một lần
Thưởng lương tháng 13; thưởng KPI Quý và KPI Năm theo hiệu quả công việc
Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Cơ hội phát triển, thăng tiến, học hỏi thêm về Internet Media, Digital Marketing
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Lê Văn Trĩ, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

